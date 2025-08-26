Ilustrasi(Dok Kemendikdasmen)

MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menerima penghargaan Tanda Kehormatan Republik Indonesia ( TKRI) Bintang Mahaputera Utama dari Presiden Prabowo Subianto. Penghargaan yang diberikan atas jasa luar biasa Menteri Abdul Mu’ti dalam sejumlah kebijakan pemajuan pendidikan dasar dan menengah, seperti penguatan kurikulum nasional, pemerataan akses pendidikan, dan peningkatan mutu guru.

Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua penerima tanda kehormatan atas seluruh jasa dan pengabdiannya untuk bangsa Indonesia. “Atas nama bangsa dan negara Indonesia saya mengucapkan terima kasih. Semoga jasa-jasa yang diberikan para saudara menjadi inspirasi serta bermanfaat bagi generasi penerus Indonesia,” ungkap Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Senin (25/8).

Sebagai penerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera Utama, Menteri Abdul Mu’ti mengutarakan penghargaan ini menjadi pendorong untuk bersama-sama mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua. “Ini adalah apresiasi yang menjadi semangat kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen untuk terus bekerja lebih baik serta memberikan layanan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya meningkatkan kualitas pendidikan,” ujar Mendikdasmen, Abdul Mu’ti.

Mu'ti yang juga Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyatakan komitmennya untuk terus memberikan layanan pendidikan yang bermutu dengan senantiasa berkolaborasi bagi semua pihak dalam melaksanakan arahan Presiden guna mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan dasar dan menengah.

“Terima kasih saya ucapkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran Kemendikdasmen atas tanda kehormatan ini. Semoga dengan anugerah ini membawa pendidikan Indonesia terus maju serta menciptakan generasi yang hebat untuk Indonesia Emas 2045,” tandas Abdul Mu’ti yang juga telah menerima sejumlah penghargaan lainnya di tahun 2025 ini.

Pemberian tanda kehormatan tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden tahun 2025 Tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Utama. Selain Menteri Mu’ti, Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nashir dengan penghargaan serupa dari Presiden Prabowo..Juga terdapat sejumlah tokoh lainnya yang turut menerima tanda kehormatan dari Presiden Prabowo Subianto. Mereka memiliki latar belakang sebagai menteri, wakil menteri, purnawirawan TNI/Polri, hingga budayawan. (H-2)