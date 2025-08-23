Gubernur Andi Sudirman Sukses Wujudkan Program Perhutanan Sosial Berkelanjutan

Headline
GUBERNUR Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman menerima Penghargaan Festival Perhutanan Sosial Nasional 2025 kategori Pemerintah Daerah Terbaik Tingkat Provinsi bersama dua provinsi lainnya, yakni Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Barat.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri (Wamen) Kehutanan RI Sulaiman Umar Siddiq dalam acara Puncak Festival Pesona Kementerian Kehutanan RI di Jakarta, Kamis (21/8).
Wamen Kehutanan Sulaiman Umar Siddiq menyampaikan penghargaan ini merupakan arahan Presiden untuk mempercepat pembangunan swasembada pangan, energi dan air nasional. Hal tersebut didorong melalui proyek strategis nasional berupa penguatan program perhutanan berbasis masyarakat.
“Sesuai arahan dari Bapak Presiden bahwa Perhutanan sosial menjadi kebijakan strategis nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, sekaligus menurunkan angka kemiskinan,” ujar Sulaiman Umar.
Bagi Pemprov Sulsel, penghargaan ini menjadi momen penting dalam memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha.
Melalui program berkelanjutan, perhutanan sosial diharapkan dapat memberi manfaat nyata bagi aspek ekonomi, sosial dan ekologi.
“Alhamdulillah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meraih penghargaan sebagai Pemda Provinsi Terbaik dalam mendukung Program Perhutanan Sosial pada Festival Pesona tahun 2025. Terimakasih kepada seluruh tim yang telah mendukung atas peraihan penghargaan ini, terus memberikan yang terbaik bagi Sulsel,” jelas Gubernur Andi Sudirman. (RO/Z-1)
