Gubernur Andi Sudirman: Rakernas NasDem Bawa Berkah Ekonomi bagi Sulsel

Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, turut serta dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai NasDem yang diselenggarakan di Hotel Claro Makassar pada Jumat, 8 Agustus 2025.
Dalam acara yang dihadiri oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, serta ribuan kader NasDem dari berbagai penjuru Indonesia, Gubernur Andi Sudirman menyampaikan rasa bangganya atas penunjukan Makassar sebagai tuan rumah Rakernas tersebut.
Ia berharap Sulsel tidak hanya menjadi pusat pelaksanaan Rakernas, tetapi juga menjadi sentra berbagai kegiatan nasional, mengingat letak geografisnya yang strategis di wilayah timur dan tengah Indonesia.
“Kami apresiasi komitmen NasDem Sulsel dalam mendukung pemerintah bagi pembangunan daerah. Selamat melaksanakan Rakernas, semoga giat ini dapat melahirkan program-program yang dapat memajukan Bangsa,” ujarnya.
Andi Sudirman juga menyampaikan apresiasi atas militansi kader NasDem yang tinggi, terutama saat pelaksanaan Pilkada 2024. Ia berharap para peserta Rakernas dapat menikmati keindahan dan keramahan Kota Makassar.
“Juga kunjungan ribuan kader se-Indonesia dapat memberikan pergerakan ekonomi khususnya perhotelan, wisata, kulineri, UMKM lainnya bagi warga sekitar,” tutupnya. (RO/Z-10)
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman melakukan pengecekan langsung terhadap pelaksanaan Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak di Pulau Sabutung, Kabupaten Pangkep.
Gubernur Sulsel kirim 20 tenaga medis untuk layanan kesehatan di Pulau Pangkep dan Selayar. Aksi nyata pemerataan layanan di daerah terpencil Sulawesi Selatan.
Ia menegaskan bahwa masa kontrak kerja berlaku selama lima tahun, terhitung sejak tahun 2025 hingga 2030.
Berdasarkan data, hanya sekitar 27% irigasi di Sulsel yang dalam kondisi baik, sementara 41% mengalami kerusakan sedang hingga berat dan sisanya mengalami kerusakan ringan.
GUBERNUR Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, secara resmi meluncurkan 27 armada Bus Trans Sulsel pada Senin (14/7), di Jembatan Toraja, Center Point of Indonesia (CPI) Kota Makassar.
CT menyoroti kemajuan artificial intelligence (AI) yang dapat membawa manfaat besar, namun juga berpotensi menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan baik.
Pilihan Partai NasDem untuk menggelar Rakernas 2025 di sini bukanlah kebetulan—ia adalah pernyataan sikap. Sebuah penegasan bahwa visi besar NasDem untuk mengusung restorasi.
Pidato Surya Paloh di Rakernas NasDem jadi peringatan keras bagi partai politik soal pentingnya oposisi dan etika dalam berebut kekuasaan.
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, meyakini Presiden Prabowo Subianto memiliki tekad kuat untuk membawa perubahan besar demi kemajuan bangsa
MENJELANG pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I di Makassar pada 8-10 Agustus 2025, Partai NasDem menggelar kegiatan penanaman pohon di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
