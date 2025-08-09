Gubernur Andi Sudirman: Rakernas NasDem Bawa Berkah Ekonomi bagi Sulsel

Headline
Healing dalam Paduan Suara yang tak Saling Kenal

Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.

09/8/2025
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.(Dok. Pemprov Sulsel)

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, turut serta dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai NasDem yang diselenggarakan di Hotel Claro Makassar pada Jumat, 8 Agustus 2025.

Dalam acara yang dihadiri oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, serta ribuan kader NasDem dari berbagai penjuru Indonesia, Gubernur Andi Sudirman menyampaikan rasa bangganya atas penunjukan Makassar sebagai tuan rumah Rakernas tersebut.

Ia berharap Sulsel tidak hanya menjadi pusat pelaksanaan Rakernas, tetapi juga menjadi sentra berbagai kegiatan nasional, mengingat letak geografisnya yang strategis di wilayah timur dan tengah Indonesia.

“Kami apresiasi komitmen NasDem Sulsel dalam mendukung pemerintah bagi pembangunan daerah. Selamat melaksanakan Rakernas, semoga giat ini dapat melahirkan program-program yang dapat memajukan Bangsa,” ujarnya.

Andi Sudirman juga menyampaikan apresiasi atas militansi kader NasDem yang tinggi, terutama saat pelaksanaan Pilkada 2024. Ia berharap para peserta Rakernas dapat menikmati keindahan dan keramahan Kota Makassar.

“Juga kunjungan ribuan kader se-Indonesia dapat memberikan pergerakan ekonomi khususnya perhotelan, wisata, kulineri, UMKM lainnya bagi warga sekitar,” tutupnya. (RO/Z-10)



