Tutup Rakernas I, Surya Paloh: NasDem Siap Dominasi Pemilu 2029

RAKERNAS I Partai NasDem di Makassar resmi ditutup dengan pidato penuh semangat dari Ketua Umum Surya Paloh. Dari podium, Paloh menegaskan keyakinannya bahwa NasDem memiliki semua modal untuk melangkah lebih besar dan lebih berani menyongsong Pemilu 2029.

"Rakernas yang kita mulai sejak 8 Agustus ini membawa hasil yang membesarkan hati. Tekad dan semangat seluruh kader membuktikan bahwa NasDem adalah partai yang terus bergerak memperkuat keyakinan dan militansi," ujar Paloh dengan nada optimis.

Surya Paloh menekankan bahwa kekuatan utama NasDem terletak pada kesatuan hati, soliditas, dan konsistensi perjuangan. “Partai ini milik kita bersama, lahir dari niat tulus untuk mengabdi pada bangsa. Setiap usaha dan jerih payah kita tidak akan sia-sia,” tegasnya.

Surya Paloh juga memberikan pujian khusus kepada panitia dan tuan rumah, DPW NasDem Sulawesi Selatan, yang dinilainya berhasil menggelar Rakernas dengan kualitas terbaik. “Kemampuan pengorganisasian kali ini jauh lebih hebat daripada di Jakarta. Apresiasi setinggi-tingginya untuk DPW NasDem Sulsel,” ungkapnya.

Dalam arahannya, Paloh menyoroti pentingnya mempersiapkan dominasi generasi muda pada Pemilu 2029. “Perpaduan antara pengawasan dan pembinaan untuk kader muda adalah kewajiban. Pemilu 2029 akan menjadi panggung utama kaum muda Indonesia, dan NasDem sudah menjadi magnet bagi mereka,” katanya.

Paloh mengingatkan bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan. Ia mengajak seluruh kader untuk menjaga semangat kebersamaan, memperkuat konsolidasi di wilayah masing-masing, dan tidak pernah ragu dengan misi besar partai. “Maju adalah maju, bukan mundur. Kita bergerak ke depan dengan penuh keyakinan,” tegasnya.

Sebagai bentuk penghargaan, Paloh menyampaikan terima kasih khusus kepada Rusdi Masse dan jajaran DPW Sulsel atas suksesnya penyelenggaraan Rakernas. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilainya berhasil menjaga suasana kebatinan politik nasional tetap kondusif.

Menutup pidatonya, Paloh mengobarkan semangat seluruh kader. “Kita akan terus menjaga soliditas, memperkuat militansi, dan menghadapi setiap tantangan dengan keberanian. Dengan modal ini, kita akan meraih hasil yang jauh lebih baik pada Pemilu 2029,” pungkasnya.

Dengan berakhirnya Rakernas I di Makassar, api perjuangan NasDem kembali dibawa pulang oleh ribuan kader yang menghadiri gelaran Rakernas untuk diterjemahkan menjadi kerja nyata di daerah masing-masing, demi cita-cita besar restorasi Indonesia.(H-2)