Abu Jenazah IGK Manila Disemayamkan di ABN NasDem Sebelum Dilarung

Prosesi kremasi jenazah Mayjen TNI (Purn) IGK Manila di Krematorium Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (20/8) .(MI/Mohamad Farhan Zhuhri)

SEBELUM dikremasi, terlebih dahulu diadakan prosesi pemakaman adat Bali atau ngaben terhadap jenazah Mayjen (Purn) IGK Manila, Rabu (20/8). Namun prosesi disesuaikan dengan keadaan terkini.

Dalam prosesi sakral, jenazah dibersihkan dan didandani, seringkali dengan pakaian adat Bali. Dilakukan upacara sembahyang dan pembacaan doa oleh pemangku agama atau tokoh keluarga. Keluarga dan kerabat memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum.

Anak kedua almarhum IGK Manila, Agus Mauro mengatakan prosesi berjalan dengan lancar dengan dukungan segala pihak. Menurutnya, kebaikan yang dialakukan semasa hidup IGK Manila berbuah kebaikan yang bisa dirasakan bahkan di masa-masa terakhir.

"Ternyata banyak sekali yang juga mengenang kebaikan dari Pak IGK ini. Saya melihat bahwa memang ini good deeds-nya bapak (IGK Manila), sehingga ketika meninggal kita melihat bahwa semua pihak hadir dan menceritakan kebaikan dari Bapak," ungkapnya usai prosesi kremasi di rumah duka RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (20/8).

Lebih lanjut, Agus mengatakan proses pemakaman sesuai dengan agama kepercayaan almarhum, yakni Hindu. Pelaksanaan menyesuaikan dengan keadaan di Jakarta.

Ia mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan TNI yang juga mendukung berjalan prosesi penghormatan ala militer dan kremasi IGK Manila di rumah duka.

"Jadi memang ini sesuatu yang baik dan juga kami bersyukur semua berjalan lancar, dukungan dari semua pihak, dari Pak Surya Paloh, dan semuanya membuat kami semua rasa hal ini menjadi sesuatu yang berkah dan juga berkat bagi kami semua," bebernya.

Selain itu, Agus juga menjelaskan pihak keluarga berencana akan melarungkan atau membawa abu jenazah ke Bali. "Kami rencana akan melarungkan atau membawa abu jenasa ke Bali untuk dilarungkan atau dihajikan di laut. Masih belum ditentukan tapi kemungkinan Minggu sepertinya," bebernya.

Adapun saat ini, abu jenazah IGK Manila terlebih dahulu disemayamkan di gedung Akademi Bela Negara (ABN) NasDem, Pancoran, Jakarta Selatan. (Far/P-2)