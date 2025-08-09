Headline
Healing dalam Paduan Suara yang tak Saling Kenal

Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.

NasDem Targetkan Tiga Besar Pemilu 2029, Fokus Konsolidasi dan Peta Elektoral

 Gana Buana
09/8/2025 14:57
Partai NasDem bidik tiga besar dalam Pemilu 2029.(Dok. NasDem)

PARTAI NasDem mematok target ambisius menembus tiga besar Pemilu 2029. Strategi ini menjadi agenda utama Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai NasDem yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan.

Ketua DPP Partai NasDem sekaligus Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan partainya tengah memperkuat konsolidasi struktur organisasi mulai dari DPP, DPW, DPD, hingga tingkat ranting. Penguatan pilar legislatif dan eksekutif juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya dongkrak elektoral di Pemilu 2029.

“Kemenangan bukan hanya soal angka, tetapi juga soal semangat ideologi restorasi. Jalan menuju kemenangan harus benar dan berpihak pada rakyat,” ujar Rifqinizamy, Sabtu (9/8).

Baca juga : NasDem Dukung Penuh Pemerintahan Prabowo, Evaluasi Ulang dalam 1-2 Tahun ke Depan

Dalam forum tersebut, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, memaparkan sejumlah tantangan elektoral yang perlu diantisipasi NasDem. Meski NasDem mencatat tren kenaikan suara sejak Pemilu 2014, sistem proporsional terbuka menjadi salah satu faktor penopang utama capaian tersebut. Ia mengingatkan, perubahan ke sistem proporsional tertutup bisa menjadi hambatan serius bagi partai.

Burhanuddin juga menyoroti distribusi basis suara NasDem yang masih dominan di wilayah perkotaan, luar Jawa, dan kalangan kelas menengah. Menurutnya, untuk meraih kemenangan skala nasional, NasDem harus memperluas jangkauan ke pemilih kelas menengah bawah, memperkuat basis di Pulau Jawa, dan menggarap segmen pemilih muda yang diproyeksikan mencapai 56% pada Pemilu 2029.

Menanggapi hal tersebut, Rifqinizamy menegaskan bahwa semua analisis dan strategi yang dibahas dalam Rakernas akan dirumuskan menjadi peta jalan restorasi partai. Peta jalan ini mencakup pembahasan isu-isu nasional bersama dewan pakar dan dewan pertimbangan partai, sebagai langkah taktis dalam mengamankan target tiga besar.

Rakernas I NasDem di Makassar menjadi momentum penting untuk memperkuat mesin partai, memantapkan strategi pemenangan, dan membaca peta politik nasional demi menggapai posisi tiga besar pada Pemilu 2029 mendatang. (Z-10)



Editor : Gana Buana
