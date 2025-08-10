Pengamat: Inisiatif Surya Paloh tentang Regenerasi Patut Dicontoh Partai Lain

Headline
PENGAMAT politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menuturkan, inisiatif Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh untuk melakukan transformasi regenerasi merupakan hal yang tepat.
Menurutnya, akan lebih baik jika partai-partai politik lain mengambil langkah yang sama. "Regenerasi adalah keniscayaan pada sebuah partai. Harus dipersiapkan sejak saat ini memang," kata Adi saat dihubungi, Minggu (10/8).
Adi menambahkan, semangat untuk meregenerasi partai amat penting. Itu karena akan muncul sosok dan wajah baru yang dapat menghiasi pemilu mendatang.
Keterisian figur-figur muda juga dinilai bakal mewarnai momen pemilu mendatang. Itu berarti kontestasi pemilu di 2029 tak hanya diisi oleh wajah-wajah lama.
"Secara regulasi sudah memungkinkan anak muda bisa disorong sebagai kandidat yang maju di 2029 nanti," terang Adi.
Namun dia menilai wajah-wajah baru tersebut kemungkinan besar hanya dapat bersaing di level pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Sebab Adi menilai akan sulit bagi sosok baru untuk ikut serta dalam level pemilihan presiden.
"Untuk pilpres sepertinya tetap akan dihiasi oleh wajah-wajah lama. Kecuali NasDem punya terobosan baru, usung capres anak muda, itu bakal diapresiasi oleh publik," pungkas Adi.
Sebelumnya, Surya Paloh memprediksi Pemilu 2029 akan menjadi ajang politik yang didominasi oleh generasi muda Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I NasDem di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (10/8).
"Pemilu tahun 2029 yang akan datang adalah pemilu yang didominasi oleh fokusnya kaum muda Indonesia," tegas Surya di hadapan ratusan kader NasDem dari seluruh Indonesia.
Surya mengungkapkan tren dominasi generasi muda dalam politik sudah mulai terlihat dari hasil Pilkada serentak baru-baru ini. (Mir/I-1)
