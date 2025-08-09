Peta Jalan Kebangsaan: Chairul Tanjung Sebut Politik Seperti Bisnis, Harus Penuh Inovasi

Ilustrasi(Dok NasDem)

PENGUSAHA nasional Chairul Tanjung (CT) memaparkan “Peta Jalan Kebangsaan” dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai NasDem di Makassar, Sulawesi Selatan, yang menjadi salah satu materi utama forum tersebut. Paparan CT menyoroti tantangan global dan domestik, serta menekankan pentingnya transformasi pola pikir bangsa agar lebih adaptif, inovatif, dan berorientasi solusi.

Menurut CT, Indonesia kini menghadapi lima tantangan besar: ketidakpastian geopolitik, ketidakpastian ekonomi, disrupsi teknologi, perubahan demografi, dan krisis lingkungan. Ia mencontohkan konflik Israel-Iran, Rusia-Ukraina, hingga tensi India-Pakistan yang memicu ketidakstabilan global, berdampak langsung pada situasi dalam negeri.

“Keadaan memang tidak sedang baik-baik saja. Kita harus lebih efisien, produktif, inovatif, dan kreatif. Jangan hanya berkutat pada masalah, tapi cari solusi dan ambil keputusan,” ujar CT.

Baca juga : Kemandirian Berpikir di Negeri para Pemberani: Catatan dari Rakernas Partai NasDem

Terkait teknologi, CT menyoroti kemajuan artificial intelligence (AI) yang dapat membawa manfaat besar, namun juga berpotensi menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan baik. “Peradaban biasanya hancur bukan dari faktor luar, melainkan dari dalam. Jika AI tidak dimanfaatkan untuk kemaslahatan, ia bisa menjadi ancaman luar biasa,” tegasnya.

CT juga mengingatkan soal perubahan demografi, di mana pada Pemilu 2029, 60 persen pemilih akan berasal dari Generasi Z dan Milenial. “Komunikasi politik dengan generasi ini harus berbeda, karena mereka aktif di media sosial, punya semangat wirausaha tinggi, namun rentan terpengaruh informasi yang tidak benar,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa, menjelaskan alasan menghadirkan CT sebagai narasumber. Menurutnya, CT adalah salah satu tokoh yang tumbuh mandiri, sukses di dunia usaha, dan memiliki kepemimpinan yang layak diadopsi untuk dunia politik.

Baca juga : Pidato Surya Paloh Jadi Alarm Keras bagi Partai Politik

“Politik itu sama seperti mengelola usaha: butuh kreativitas, ide, inovasi, dan kemampuan beradaptasi. Kami ingin spirit yang disampaikan Pak CT bisa menginspirasi pengurus dan kader untuk mengubah cara pikir, agar lebih inovatif dan adaptif,” kata Saan.

Saan menambahkan, Peta Jalan Kebangsaan yang dipaparkan CT akan menjadi acuan NasDem dalam memberi kontribusi bagi kehidupan kebangsaan, bersinergi dengan program pemerintah, dan relevan dengan tantangan zaman.

Rakernas I NasDem di Makassar ini menjadi momentum penting bagi partai untuk merumuskan langkah strategis ke depan. Di akhir sesi paparan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyerahkan cinderamata kepada Chairul Tanjung sebagai bentuk apresiasi. (H-2)

