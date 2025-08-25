Gubernur Sulsel Serahkan Rp13,5 M untuk Revitalisasi Stadion Turatea dan Infrastruktur Jeneponto

Andi Sudirman Sulaiman Serahkan Bantuan Keuangan Rp13,5 M untuk Revitalisasi Stadion dan UMKM di Jeneponto(Doc Pemprov Sulsel)

GUBERNUR Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyerahkan bantuan keuangan senilai Rp13,5 miliar untuk Kabupaten Jeneponto.

Bantuan tersebut dialokasikan untuk revitalisasi Stadion Turatea, pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, serta penguatan sektor UMKM.

Penyerahan bantuan dilakukan di sela kegiatan Jalan Sehat Anti Mager Sulsel yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Jadi Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-78 di Lapangan Parang Passamaturukang, Jeneponto, Sabtu (23/8/2025) lalu.

"300M-500M Ruas Provinsi masuk dalam paket Multiyears Jeneponto-Gowa-Takalar untuk alokasi pembangunan jalan infrastruktur. Untuk mendukung pembangunan pada kewenangan kabupaten maka Provinsi juga memberikan bantuan keuangan Rp13,5 miliar disalurkan pada APBD 2025," ungkap Andi Sudirman Sulaiman.

Bantuan keuangan itu, kata dia, dalam rangka revitalisasi stadion Turatea, Pembangunan Jembatan Gantung Dusun Uma Desa Bontomate'ne, Perbaikan Jalan Tanetea-Baraya, Jalan Bangkala, Perbaikan Jalan Ruas Gantinga-Pa'rasangeng Beru serta bantuan UMKM.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Andi Sudirman menegaskan komitmen Pemprov Sulsel untuk terus mendorong pembangunan infrastruktur sekaligus mendukung penguatan ekonomi kerakyatan di Jeneponto. (Adv)