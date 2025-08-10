Pemilu 2029 Akan Didominasi Generasi Muda, NasDem Siapkan Transformasi

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh(MI/Lina Herlina)

KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh memprediksi Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 akan menjadi ajang politik yang didominasi oleh generasi muda Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I NasDem pertama yang digelar di luar Pulau Jawa, tepatnya di Makassar, Sulawesi Selatan, hari ini.

"Pemilu tahun 2029 yang akan datang adalah pemilu yang didominasi oleh fokusnya kaum muda Indonesia," tegas Surya Paloh di hadapan ratusan kader NasDem dari seluruh Indonesia.

Surya Paloh mengungkapkan bahwa tren dominasi generasi muda dalam politik sudah mulai terlihat dari hasil Pilkada serentak baru-baru ini.

Dari 128 kandidat yang diusung NasDem, di Sulawesi Selatan, dari delapan, tujuh pimpinan kepala daerah yang berhasil terpilih, baik gubernur, bupati, maupun walikota, banyak didominasi oleh kaum muda.

"Ini patut kita syukuri. Partai kita sedang mempunyai daya tarik tersendiri di tengah-tengah keberadaan kaum muda," ungkap politisi senior ini.

Mengantisipasi perubahan lanskap politik tersebut, Surya Paloh menekankan pentingnya transformasi regenerasi di tubuh NasDem dalam sepuluh tahun ke depan. Ia meminta seluruh kader untuk berlapang dada mempersiapkan kepemimpinan generasi muda.

"Masa depan yang memang akan dilalui dalam waktu tidak terlalu lama, posisi dan peran akan lebih didominasi oleh generasi-generasi muda. NasDem amat menyadari itu," katanya.

Menurutnya, memberikan jalan kepada orang-orang muda di partai merupakan kewajiban yang harus dilakukan, bukan pilihan.

Dalam pidatonya, Surya Paloh juga menekankan pentingnya soliditas internal partai sebagai modal utama menghadapi kompetisi politik ke depan. Ia menilai soliditas yang kokoh lebih penting daripada program-program yang hebat.

"Tidak ada artinya program yang hebat kalau di antara internal kita sendiri tidak terjaga soliditas yang kokoh. Sebaliknya, ketika soliditas kokoh mampu kita pertahankan, dengan program yang sederhana sekalipun kita akan mampu membangun kehidupan partai yang lebih baik," jelasnya.

Ketua Umum NasDem juga memberikan apresiasi terhadap perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang hampir berjalan 10 bulan.

"Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, suasana kebangsaan masih terjaga dan itu memungkinkan kita untuk melakukan konsolidasi dengan cara yang lebih baik," ujarnya.

Rakernas Perdana di Luar Jawa

Rakernas NasDem kali ini menjadi yang pertama digelar di luar Pulau Jawa sejak partai ini berdiri. Surya Paloh mengapresiasi kemampuan pengorganisasian Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Sulawesi Selatan yang dinilai "jauh lebih hebat dari harapan awal."

Pemilihan Makassar sebagai tuan rumah juga dinilai strategis untuk memperkuat konsolidasi partai di wilayah timur Indonesia menjelang kompetisi politik 2029. (LN/P-1)