Surya Paloh Yakin Tekad Presiden Prabowo Lakukan Perubahan untuk Kemajuan Bangsa

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh saat berpidato dalam Rakernas I 2025 Partai NasDem di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Jumat (8/8).(Tangkapan layar MetroTV)

KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, meyakini Presiden Prabowo Subianto memiliki tekad kuat untuk membawa perubahan besar demi kemajuan bangsa.

Keyakinan itu ia sampaikan saat membuka Rakernas I 2025 Partai NasDem di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Jumat (8/8). Rakernas kali ini mengusung tema “Kemandirian Berpikir untuk Kemajuan Bangsa”.

"Presiden Prabowo saya yakini sungguh-sungguh sengan seluruh tekad dan semangat yang ada pada dirinya menginginkan agar bisa terjadi perubahan yang lebih hebat untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara," ujar Surya Paloh.

Surya Paloh menginstruksikan kepada kader untuk mendukung tekad Presiden tersebut. Terlebih NasDem menjadi partai yang mendukung pemerintah.

"Nah, disinilah posisi kita posisi institusi partai politik yang tetap berpikiran dalam kemandirian dan semangat persahabatan dalam suka maupun duka," ujar Surya Paloh.

Surya Paloh juga berharap kader makin solid melalui kegiatan Rakernas. Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan melahirkan ide baru untuk pemerintahan Presiden Prabowo.

"Saya berharap para peserta Rakernas memanfaatkan sepenuhnya masa waktu Rakernas yang ada untuk melakukan pemikiran-pemikiran olah pikir, diskursus di antara kita dan idea yang dapat kita sumbangkan untuk satu proses lebih mensolidkan barisan kita semuanya ini," ucap Surya Paloh. (P-4)