Kemenperin Apresiasi Dunia Usaha yang Komitmen Dorong Bisnis Hijau

PT Sarihusada Generasi Mahardhika (SGM) berhasil meraih Penghargaan Industri Hijau.(Danone)

PT Sarihusada Generasi Mahardhika (SGM), melalui Pabrik Prambanan, berhasil meraih Penghargaan Industri Hijau sebagai Peringkat Pertama dalam kategori Kinerja Terbaik Penerapan Industri Hijau. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen perusahaan dalam menjalankan operasional yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, pada ajang Annual Indonesia Green Industry Summit (AIGIS) 2025 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), 20-22 Agustus 2025. Sebagai forum tingkat nasional, AIGIS berkomitmen untuk mempercepat upaya pengurangan emisi di sektor industri, mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan, dan memperkuat ekosistem bisnis hijau. Hal ini dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, asosiasi, mitra strategis, serta organisasi non-pemerintah, dengan tujuan menciptakan industri yang lebih kompetitif sekaligus berkelanjutan.

Agus Gumiwang menegaskan pentingnya ekonomi sirkular dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan target net zero emission.

“Ekonomi sirkular menjadi pilar penting dalam mewujudkan transformasi industri hijau. Banyak perusahaan indusri di Indonesia yang sudah mempraktikkannya, seperti mengolah sampah plastik menjadi kemasan baru, melebur kembali scrap metal menjadi baja berkualitas, serta memanfaatkan sekam padi untuk biomassa sebagai energi alternatif. Dengan ekonomi sirkular, kita tidak hanya menekan emisi dan mengurangi bahan tak terpakai, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi, mengurangi ketergantungan impor, dan membuka lapangan kerja hijau (green jobs),” ujar Agus dilansir dari keterangan resmi, Jumat (22/8).

AIGIS menjadi momentum pemberian penghargaan industri hijau kepada pelaku industri, lembaga sertifikasi, auditor dan pemerintah daerah yang berkomitmen terhadap keberlanjutan. Tahun ini, penghargaan diberikan dalam lima kategori, yaitu Kinerja Terbaik Penerapan Industri Hijau, Transformasi Menuju Industri Hijau, Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) Terbaik, Auditor Industri Hijau Terbaik, dan Pemerintah Daerah dengan Implementasi Industri Hijau Terbaik.

Melalui penghargaan ini, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak pihak yang terdorong untuk berinovasi, memperkuat efisiensi energi, dan menjadi teladan dalam penerapan prinsip industri hijau di tanah air. Agus Gumiwang juga mengajak seluruh pelaku industri untuk melihat agenda dekarbonisasi sebagai peluang, bukan beban.

“Transformasi menuju industri hijau adalah perjalanan panjang yang membutuhkan visi, inovasi, dan kolaborasi. Dengan langkah efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, teknologi carbon capture and utilization (CCU), serta penerapan ekonomi sirkular, Indonesia tidak hanya menjaga daya saing global, tetapi juga berkontribusi pada kelestarian lingkungan,” paparnya.

Menanggapi penghargaan yang diraih, Senior Director Public Affairs and Sustainability Danone Indonesia, Karyanto Wibowo, menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan bukti nyata atas komitmen dan konsistensi perusahaan dalam mendukung berbagai inisiatif pemerintah serta kontribusi terhadap upaya global menuju target net zero emission di masa mendatang.

"Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Perindustrian atas penghargaan ini, yang menjadi bentuk pengakuan atas komitmen berkelanjutan Danone Indonesia, termasuk melalui Sarihusada. Pencapaian ini semakin memperkuat keyakinan kami bahwa penerapan praktik industri hijau merupakan elemen krusial dalam mewujudkan masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan,” jelas Karyanto.

Sebagai wujud komitmen terhadap industri hijau, Sarihusada yang merupakan bagian dari Danone Group secara konsisten mengintegrasikan praktik berkelanjutan dalam setiap aspek operasionalnya. Salah satu langkah konkret yang telah diterapkan adalah penggunaan boiler biomassa sebagai sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Inisiatif ini berhasil menurunkan emisi karbon hingga 8.300 ton CO₂ ekuivalen per tahun, sekaligus mendukung target nasional dalam transisi menuju net zero emission pada 2050.

Selain itu, Sarihusada juga mengimplementasikan berbagai upaya efisiensi energi, seperti otomatisasi dan sistem kontrol terintegrasi pada kompresor, pengaturan suhu AC dan pencahayaan secara otomatis, penggunaan keran sensor untuk mengurangi konsumsi air, serta pengelolaan sampah melalui pemilahan dan kerja sama dengan mitra. Melalui inovasi energi terbarukan dan efisiensi operasional ini, Sarihusada menunjukkan bahwa pertumbuhan bisnis dapat berjalan selaras dengan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Atas pencapaian ini, Operations Director Danone Specialized Nutrition Indonesia, Suprianto Endri, menyampaikan rasa bangganya.

“Kami merasa sangat bangga atas pencapaian Pabrik Sarihusada di Prambanan yang berhasil meraih Peringkat Pertama Kinerja Terbaik dalam Penerapan Industri Hijau melalui AIGIS 2025. Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen kami dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan di seluruh lini operasional, termasuk dalam memproduksi produk nutrisi berkualitas tinggi melalui proses yang ramah lingkungan," tuturnya.

Ia meyakini bahwa keberlanjutan bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk mewujudkan masa depan yang lebih sehat. (E-3)