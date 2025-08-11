Astra Agro Komitmen Wujudkan Rencana Aksi Keberlanjutan

Ilustrasi(Astra Agro)

PT Astra Agro Lestari menegaskan komitmennya dalam merealisasikan rencana aksi tiga tahun yang dibuat bersama seluruh pemangku kepentingan. Rencana aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari Astra Agro untuk menjawab isu yang menjadi keluhan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Friends of the Earth (FoE) terhadap tiga anak usaha AAL, yakni PT Agro Nusa Abadi (ANA), PT Mamuang (MMG), dan PT Lestari Tani Teladan (LTT).



Astra Agro sendiri telah menggandeng Cipta Rukun Upaya (CRU), EcoNusantara (ENS), Tani Center IPB, dan Relawan untuk Orang dan Alam (ROA) untuk memperkuat standar Perusahaan dalam mengimplementasikan kebijakan keberlanjutan.

Direktur Astra Agro Lestari, Bandung Sahari menyampaikan selama perjalanan implementasi Action Plan dalam setahun belakangan perseroan menghadapi beberapa tantangan, antara lain dinamika klaim lahan yang saling tumpang tindih sehingga dapat memicu konflik horizontal diantara komunitas, dan kompleksitas persoalan di tingkat tapak. Oleh sebab itu, Astra Agro mengharapkan kerjasama dari seluruh pihak yang terlibat untuk duduk bersama merumuskan upaya penyelesaikan yang konstruktif.

“Dalam mengimplementasikan rencana aksi, Astra Agro menekankan pada hasil yang terukur, keterlibatan yang inklusif, dan kolaborasi yang berkesinambungan, karena kami percaya bahwa kerjasama, dan berbagi data menjadi sangat penting untuk menyelesaikan keluhan,” tegas Bandung dikutip dari siaran pers yang diterima, Senin (11/8).

Baca juga : PTKS 2025 Jadi Ajang Transformasi Teknologi dan Inovasi Industri Sawit

Kendati menghadapai tantangan, hal tersebut tidak menyurutkan komitmen Astra Agro untuk mencapai resolusi atas setiap keluhan yang diterima. Bandung pun mengingatkan pentingnya bagi semua pihak untuk terlibat secara konstruktif dalam dialog terbuka dan berbagi bukti yang lebih konkrit dengan Astra Agro dan pihak-pihak berkepentingan.

Di sisi lain, dalam rangka memperkuat kapasitas kelompok perempuan, Astra Agro melakukan kolaborasi melalui kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil Relawan untuk Orang dan Alam (ROA). Astra Agro, juga telah merilis laporan perkembangan terbaru implementasi tahun pertama dari Rencana Aksi 3 Tahun yang disusun sebagai tindak lanjut atas laporan verifikasi independen oleh ENS.

Astra Agro, sambung dia, juga telah melakukan pendekatan yang memprioritaskan keterlibatan dan kolaborasi aktif diantaranya bersama Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), serta pemangku kepentingan internasional pada berbagai pertemuan tatap muka di Bangkok, Kuala Lumpur, dan Singapura.

Baca juga : Astra Agro Dorong Pemuda Berperan Lebih Banyak untuk Pertumbuhan Daerah

Untuk ketiga anak usaha Astra Agro memiliki kemajuan signifikan dalam mengimplementasikan rencana aksi. Misalnya PT LTT, berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Towiora dengan menyediakan lahan pemakaman umum seluas 1,2 hektare yang disertai pembangunan infrastruktur yang kini telah rampung dan siap digunakan.

Bandung Sahari menambahkan dalam aspek lingkungan, PT LTT terus melakukan pemantauan udara, air, dan tanah secara berkala dengan melibatkan warga dan laboratorium independen.

“Hasil pengujian laboratorium menunjukkan tidak ada pelanggaran terhadap standar lingkungan yang berlaku seperti yang telah disebutkan dalam laporan verifikasi,” ujarnya.

Sementara itu, PT Mamuang mencatat kemajuan dengan pendekatan berbasis dialog bersama tokoh masyarakat setempat untuk menjalankan program pelatihan pertanian berkelanjutan (Good Agricultural Practices/GAP) bersama dengan anggota Kelompok Tani Sinar Rio Jaya.

Dan anak usaha Astra Agro, PT ANA mengambil pendekatan partisipatif dengan membangun forum-forum dialog terbuka yang melibatkan warga, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat untuk mencapai resolusi, tentunya guna menemukan solusi damai yang berbasis pada pemahaman bersama.

Baginya dalam kondisi sosial yang dinamis dan sensitif, perusahaan menempatkan transparansi dan empati sebagai prinsip utama dalam membangun harmoni sosial.

”Dengan prinsip keterbukaan, Astra Agro percaya bahwa perbaikan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui partisipasi luas dan akuntabilitas bersama,” pungkas Bandung.

Senada dengan itu, Eko Cahyono, Peneliti Sajogyo Institute mengungkapkan bahwa dalam mencapai resolusi diperlukan kolaborasi yang bersifat substantif, bukan hanya prosedural.

"Hal terpenting adalah duduk bersama dan saling mengutarakan apa yang diinginkan masyarakat,” katanya.

Eko menilai, keberhasilan sebuah resolusi menyangkut beberapa hal seperti leadership, pendekatan, serta komunikasi yang tepat agar semua merasa perlu untuk duduk bersama mencapai kesepakatan.

Sementara itu, Direktur Cipta Rukun Upaya Arief Wicaksono memaparkan bahwa dalam sebuah pencapaian resolusi memerlukan waktu yang tidak singkat.

“Bagi kami ini merupakan langkah maju yang dilakukan Astra Agro, komitmen yang sangat kuat terhadap penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui pembekalan uji tuntas yang diinsiasi tidak hanya pada entitas yang menjadi perhatian, namun juga diseluruh operasional bisnisnya,” ujar Arief.

Menurutnya, Astra Agro menjadi pionir atau pertama di Industri sawit yang mulai mengkaji kebijakan untuk menghindari indikasi serta yang memiliki potensi resiko melanggar HAM atau Human Rights Due Diligence.

"Apalagi Astra Agro telah menambahkan ke dalam rencana aksi, sehingga artinya Astra Agro optimistis dengan komitmen ini,” tegasnya.

Bersama dengan dengan CRU Indonesia, Astra Agro melakukan penyelenggaraan pelatihan menyeluruh terkait Human Rights Due Diligence (HRDD) dalam implementasi Action Plan yang telah disepakati dengan berbagai pihak.

Sementara itu, Chief Executive Officer ENS, Zulfahmi mengatakan sebelum implementasi, Astra Agro telah berkomitmen kuat untuk menjalankan rencana aksi yang diusulkan untuk mencapai resolusi konflik. Adapun dalam laporan perkembangan terbaru implementasi Action Plan telah terjadi dialog multipihak yang menjadi pencapaian penting dalam tahun pertama implementasi. (E-3)