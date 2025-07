Kemenperin Dorong Transisi Industri Hijau Berkelanjutan melalui AIGIS

Kementerian Perindustrian menggelar Annual Indonesia Green Industry Summit.(Antara)

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong agenda transisi industri menuju industri hijau yang keberlanjutan dan rendah emisi karbon di Indonesia melalui penyelenggaraan Annual Indonesia Green Industry Summit (AIGIS) Goes To Campus.

"Program ini dirancang untuk memperluas jejaring pemikiran dan kontribusi generasi muda, terutama civitas akademi terhadap industri hijau di Indonesia. Rangkaian kegiatan AIGIS Goes to Campus ini diselenggarakan di empat kampus, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Trisakti, dan Universitas Bina Nusantara plus satu kampus yaitu Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung," kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementperin, Andi Rizaldi, Rabu (30/7).

Kemenperin juga telah menginisiasi AIGIS Scientific Competition yang merupakan kompetisi inovasi dalam bidang industri hijau. Dari kompetisi tersebut, terdapat lima karya terbaik yang dinilai memiliki potensi kuat dalam mendorong pembangunan industri ramah lingkungan. Para penerima penghargaan tersebut, yakni UI, Unpad, Trisakti, Binus, dan Politeknik STTT Bandung serta satu peserta terbaik Toyota Eco Youth (TEY) 2024 dari SMAN Bali Mandara.

Adapun pemberian penghargaan tersebut diserahkan di puncak acara AIGIS, yakni Youth Green Forum (YGF) yang mengusung tema Future Green Begins.

"Youth Green Forum ini merupakan acara puncak dari kegiatan AGTC atau AIGIS Goes to Campus untuk memberi kesempatan mahasiswa dapat berdialog dengan para pejabat di tempat industri hijau. Kami berharap bahwa kompetisi ini tidak hanya sekedar perlumbaan, tetapi dapat memicu generasi muda, terutama di kampus, untuk terus berinovasi dan mengembangkan industri dalam mendukung pembangunan ekonomi, ramah lingkungan, serta keberlanjutan," pungkasnya. (E-3)