Piagam Industri Hijau 2025 Jadi Bukti Diterapkannya Bisnis Berkelanjutan

TPL menerima Piagam Penghargaan Industri Hijau 2025 dari Kementerian Perindustrian.(TPL)

PT Toba Pulp Lestari (TPL) menerima Piagam Penghargaan Industri Hijau 2025 dari Kementerian Perindustrian. Penghargaan ini diserahkan dalam acara 2nd Annual Indonesia Green Industry Summit (AIGIS) 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC).

Dalam ajang tersebut, TPL masuk sebagai salah satu dari 10 industri teratas di Indonesia untuk Kategori Transformasi Industri Hijau. Piagam penghargaan diterima langsung oleh Liharman Sirait, Technical Department Head TPL sebagai manajemen perusahaan.

AIGIS merupakan forum tahunan yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat transformasi menuju industri hijau. Ajang ini memberikan apresiasi bagi industri yang dinilai konsisten menjalankan praktik ramah lingkungan, efisiensi energi, serta inovasi berkelanjutan.

Baca juga : CEO Forum 2023, Dirut PLN Ajak Kolaborasi Perusahaan dalam Bangun Bisnis Berkelanjutan

“Transformasi industri hijau bukan hanya sebuah tren, tetapi kebutuhan mendesak bagi masa depan Indonesia. Kami mengapresiasi perusahaan seperti TPL yang mampu menunjukkan komitmen nyata dalam efisiensi energi, pengurangan emisi, serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Prestasi ini kami harap menjadi inspirasi bagi industri lain,” ujar perwakilan Kementerian Perindustrian dalam sambutannya.

Usai menerima penghargaan, Liharman Sirait menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya.

“Piagam Industri Hijau 2025 ini adalah bentuk pengakuan sekaligus amanah bagi TPL. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat transformasi industri hijau, mengedepankan inovasi teknologi ramah lingkungan, serta menjaga keseimbangan antara kinerja bisnis dan keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

Dengan diraihnya penghargaan ini, TPL menegaskan komitmennya untuk mendukung agenda pemerintah dalam pembangunan industri hijau nasional, sekaligus berkontribusi terhadap upaya global dalam menghadapi perubahan iklim dan mewujudkan masa depan Indonesia yang berkelanjutan. (E-3)