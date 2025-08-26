Terima Bintang Utama, Agum Gumelar Tegaskan Tiga Syarat agar Indonesia Maju

Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
KETUA Umum Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) Jenderal (Purn) Agum Gumelar memperoleh penghargaan Bintang Republik Indonesia Utama dari negara, Senin (25/8).
Penganugerahan penghargaan itu diberikan kepada Agum Gumelar bersama 141 tokoh nasional lainnya oleh Presiden Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan Jakarta.
Agum Gumelar mengatakan penghargaan ini merupakan wujud kepercayaan negara yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Tidak ada tekad lain kecuali bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara adalah segalanya mengesampingkan kepentingan pribadi dan golongan.
“Dalam pandangan saya, karakter pejuang dan wawasan negarawan harus menyatu dalam diri masing-masing sehingga tetap teguh dan kukuh mengabdi kepada NKRI serta tidak terombang-ambing oleh perubahan,” kata Agum.
Menurutnya, ada tiga syarat agar Indonesia menjadi negara dan maju yakni nasionalisme, kualitas sumber daya manusia yang tinggi, dan disiplin.
Agum Gumelar ialah tokoh nasional yang pernah menduduki jabatan teras di militer dan sipil.Di militer, Agum Gumelar pernah menjadi Komandan Komando Pasukan Khusus.Adapun di jabatan sipil, Agum Gumelar pernah menjadi Menko Politik, Sosial, dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Menteri Perhubungan, serta Gubernur Lemhannas. Dalam keorganisasian, Agum Gumelar sekarang sebagai Ketua Umum IKAL Lemhannas. (H-2)
Menteri Abdul Mu’ti mengutarakan penghargaan ini menjadi pendorong untuk bersama-sama mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.
Hashim Djojohadikusumo mengaku kurang nyaman karena Presiden Prabowo Subianto, yang juga kakak kandungnya, adalah orang yang menganugerahi tanda kehormatan itu.
Bagi Pemprov Sulsel, penghargaan ini menjadi momen penting dalam memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha.
Pabrik Prambanan milik PT Sarihusada Generasi Mahardhika berhasil meraih Penghargaan Industri Hijau sebagai Peringkat Pertama dalam kategori Kinerja Terbaik Penerapan Industri Hijau.
PMO Global Awards oleh PMI adalah ajang tahunan yang memberikan pengakuan kepada tim dan pemimpin PMO terbaik di dunia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved