PMO Pegadaian Raih Kemenangan di Tingkat Global: Sabet Penghargaan PMO Terbaik Asia-Pasifik

Ilustrasi(Dok PT Pegadaian)

PT Pegadaian kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional. Project Management Office (PMO) Pegadaian berhasil menyabet gelar PMO Global Awards 2025 untuk kategori Asia-Pasifik. Penghargaan bergengsi yang diselenggarakan oleh Project Management Institute (PMI), menjadi bukti nyata bahwa Pegadaian mampu bersaing dengan perusahaan terkemuka dari berbagai negara di dunia.

PMO Global Awards oleh PMI adalah ajang tahunan yang memberikan pengakuan kepada tim dan pemimpin PMO terbaik di dunia. Proses penilaian dilakukan secara ketat oleh para expert di bidang PMO dari berbagai negara, dengan fokus pada paparan perjalanan transformasi PMO perusahaan, metodologi, dampak terhadap organisasi, serta kontribusinya bagi masyarakat dan lingkungan.

Kemenangan Pegadaian di kategori Asia-Pasifik ini menunjukkan kapabilitas perusahaan dalam mengelola proyek strategis secara efektif, sejalan dengan visi transformasi yang sedang dijalankan.

Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan, menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian ini. "Penghargaan ini bukan hanya kebanggaan bagi Pegadaian, tetapi juga bagi Indonesia. Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa PMO Pegadaian mampu bersaing ditingkat global, mendukung transformasi perusahaan, dan memberikan dampak positif bagi pemangku kepentingan," ujar Damar.

Penghargaan ini semakin memotivasi Pegadaian untuk terus memperkuat peran PMO sebagai motor penggerak transformasi perusahaan. Dengan sistem manajemen proyek yang andal, Pegadaian dapat memastikan setiap proyek strategis terlaksana dengan efektif dan membawa nilai tambah yang berkelanjutan bagi perusahaan dan negara. Kemenangan ini juga mengukuhkan posisi Pegadaian sebagai perusahaan yang adaptif dan inovatif, tidak hanya di Indonesia, namun skala Asia-Pasifik. (H-2)

