Headline
Sejarah Baru Perhajian Indonesia

Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

PMO Pegadaian Raih Kemenangan di Tingkat Global: Sabet Penghargaan PMO Terbaik Asia-Pasifik

Media Indonesia
22/8/2025 08:49
PMO Pegadaian Raih Kemenangan di Tingkat Global: Sabet Penghargaan PMO Terbaik Asia-Pasifik
Ilustrasi(Dok PT Pegadaian)

PT Pegadaian kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional. Project Management Office (PMO) Pegadaian berhasil menyabet gelar PMO Global Awards 2025 untuk kategori Asia-Pasifik. Penghargaan bergengsi yang diselenggarakan oleh Project Management Institute (PMI), menjadi bukti nyata bahwa Pegadaian mampu bersaing dengan perusahaan terkemuka dari berbagai negara di dunia.

PMO Global Awards oleh PMI adalah ajang tahunan yang memberikan pengakuan kepada tim dan pemimpin PMO terbaik di dunia. Proses penilaian dilakukan secara ketat oleh para expert di bidang PMO dari berbagai negara, dengan fokus pada paparan perjalanan transformasi PMO perusahaan, metodologi, dampak terhadap organisasi, serta kontribusinya bagi masyarakat dan lingkungan.

Kemenangan Pegadaian di kategori Asia-Pasifik ini menunjukkan kapabilitas perusahaan dalam mengelola proyek strategis secara efektif, sejalan dengan visi transformasi yang sedang dijalankan.

Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan, menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian ini. "Penghargaan ini bukan hanya kebanggaan bagi Pegadaian, tetapi juga bagi Indonesia. Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa PMO Pegadaian mampu bersaing ditingkat global, mendukung transformasi perusahaan, dan memberikan dampak positif bagi pemangku kepentingan," ujar Damar.

Penghargaan ini semakin memotivasi Pegadaian untuk terus memperkuat peran PMO sebagai motor penggerak transformasi perusahaan. Dengan sistem manajemen proyek yang andal, Pegadaian dapat memastikan setiap proyek strategis terlaksana dengan efektif dan membawa nilai tambah yang berkelanjutan bagi perusahaan dan negara. Kemenangan ini juga mengukuhkan posisi Pegadaian sebagai perusahaan yang adaptif dan inovatif, tidak hanya di Indonesia, namun skala Asia-Pasifik. (H-2)
 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indrastuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved