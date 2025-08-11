Wamenkop Ferry Juliantono Terima Anugrah Tokoh Perubahan Ekonomi Indonesia dari MUI

Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
WAKIL Menteri Koperasi RI yang juga Sekretaris Jenderal Syarikat Islam, Dr Ferry Juliantono mendapatkan penghargaan sebagai Tokoh Perubahan Ekonomi Indonesia dari Ketua Majelis Ulama Indonesia, KH Anwar Iskandar.
Penghargaan tersebut diberikan setelah pemaparan Ferry mengenai Program Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih di Sidang Tahunan Ekonomi Umat, Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI, di hotel Sultan Jakarta malam ini.
Ferry didapuk sebagai tokoh bangsa yang dapat mengubah strategi ekonomi Indonesia dan lebih berpihak pada pertumbuhan ekonomi desa dan umat melalui berbagai gebrakannya serta mampu melaksanakan tugas sebagai ketua satgas KDKMP dengan baik.
PP Syarikat Islam, melalui Presiden Syarikat Islam, Hamdan Zoelva, menyambut baik penghargaan ini. “Kami amat mengapresiasi langkah MUI dan menjadikan semangat agar Syarikat Islam, sebagai ormas yang berfokus pada dakwah ekonomi untuk lebih fokus dan semangat membantu program-program pemerintah, terutama Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.” Kata Hamdan. “Ferry sebagai Sekjen adalah aset bangsa yang kami wakafkan kepada pemerintahan Presiden Prabowo, dan kami amat bangga beliau mendapatkan apresiasi ini. Ini sekaligus apresiasi terhadap Syarikat Islam, apalagi tahun ini kami genap berusia 120 tahun pada bulan Oktober nanti.” Kata Hamdan.
Diketahui, Ferry diangkat sebagai wakil menteri koperasi pada Kabinet Merah Putih Prabowo akhir tahun 2024. Selama beberapa bulan, Ferry memimpin Satgas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dan berhasil mendirikan lebih dari 80 ribu koperasi desa di seluruh Indonesia.
“Ini penyemangat dan juga amanah luar biasa. Kita tahu kekuatan Majelis Ulama Indonesia dan pengaruhnya bagi masyarakat. Setelah ini, kami akan membangun kerjasama antara MUI dan Dewan Mesjid Indonesia (DMI) untuk membangun Koperasi Mesjid di seluruh Indonesia,” kata Ferry. “penghargaan ini semakin membuka jalan bagi terwujudnya cita-cita Koperasi Mesjid di seluruh Indonesia dan mudah-mudahan dengan izin Allah, rakyat desa makin sejahtera,” tambahnya.
Ia menyebut penghargaan itu sebagai amanah untuk merealisasikan rencana Presiden Prabowo membentuk KDKMP yang diharapkan mampu menghilangkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Koperasi desa akan menjadi penyalur program pemerintah sekaligus pembeli hasil produksi masyarakat, mulai dari pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kerajinan, hingga kuliner," jelasnya. Ferry optimistis jika koperasi maju, maka rakyat dan umat juga akan maju. "Kalau masjid punya koperasi, insya Allah akan membantu ekonomi umat," pungkasnya. (H-2)
WAKIL Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar abbas, mengatakan bahwa warga negara Indonesia benar-benar kehilangan dengan meninggalnya Kwik Kian Gie.
Fenomena sound horeg harus dilihat dari dampak yang ditimbulkan apakah itu baik atau merugikan masyarakat.
Fatwa MUI merekomendasikan agar Kemenkum tidak mengeluarkan legalitas sound horeg, termasuk kekayaan intelektual (KI) sebelum ada komitmen perbaikan
Judi dengan berbagai bentuknya termasuk dosa besar. Hal ini karena permainan judi termasuk dalam kategori gharar, yaitu transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian.
Penguatan diplomasi umat tidak hanya dapat dilakukan di tingkat negara atau lembaga resmi, tetapi juga melalui partisipasi masyarakat luas, khususnya generasi muda.
BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan informasi yang transparan dan membangun kepercayaan publik.
KOMITMEN PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG)
YAYASAN Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) memilih 17 perusahaan sebagai pemenang KEHATI ESG Award 2025
Secara kelembagaan, BPJS Kesehatan meraih empat penghargaan dengan predikat platinum diantaranya Best Overall Digital Transformation of The Year 2025
Pengakuan internasional ini semakin memperkuat posisi Pegadaian sebagai perusahaan yang unggul dalam memberikan layanan prima berbasis customer-centric.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved