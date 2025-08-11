Wamenkop Ferry Juliantono Terima Anugrah Tokoh Perubahan Ekonomi Indonesia dari MUI

Ilustrasi(Dok Ist)

WAKIL Menteri Koperasi RI yang juga Sekretaris Jenderal Syarikat Islam, Dr Ferry Juliantono mendapatkan penghargaan sebagai Tokoh Perubahan Ekonomi Indonesia dari Ketua Majelis Ulama Indonesia, KH Anwar Iskandar.

Penghargaan tersebut diberikan setelah pemaparan Ferry mengenai Program Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih di Sidang Tahunan Ekonomi Umat, Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI, di hotel Sultan Jakarta malam ini.

Ferry didapuk sebagai tokoh bangsa yang dapat mengubah strategi ekonomi Indonesia dan lebih berpihak pada pertumbuhan ekonomi desa dan umat melalui berbagai gebrakannya serta mampu melaksanakan tugas sebagai ketua satgas KDKMP dengan baik.

Baca juga : Sah! Wamenkop Ferry Juliantono Dikukuhkan Menjadi Ketum IKA Unpad Periode 2024-2028

PP Syarikat Islam, melalui Presiden Syarikat Islam, Hamdan Zoelva, menyambut baik penghargaan ini. “Kami amat mengapresiasi langkah MUI dan menjadikan semangat agar Syarikat Islam, sebagai ormas yang berfokus pada dakwah ekonomi untuk lebih fokus dan semangat membantu program-program pemerintah, terutama Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.” Kata Hamdan. “Ferry sebagai Sekjen adalah aset bangsa yang kami wakafkan kepada pemerintahan Presiden Prabowo, dan kami amat bangga beliau mendapatkan apresiasi ini. Ini sekaligus apresiasi terhadap Syarikat Islam, apalagi tahun ini kami genap berusia 120 tahun pada bulan Oktober nanti.” Kata Hamdan.

Diketahui, Ferry diangkat sebagai wakil menteri koperasi pada Kabinet Merah Putih Prabowo akhir tahun 2024. Selama beberapa bulan, Ferry memimpin Satgas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dan berhasil mendirikan lebih dari 80 ribu koperasi desa di seluruh Indonesia.

“Ini penyemangat dan juga amanah luar biasa. Kita tahu kekuatan Majelis Ulama Indonesia dan pengaruhnya bagi masyarakat. Setelah ini, kami akan membangun kerjasama antara MUI dan Dewan Mesjid Indonesia (DMI) untuk membangun Koperasi Mesjid di seluruh Indonesia,” kata Ferry. “penghargaan ini semakin membuka jalan bagi terwujudnya cita-cita Koperasi Mesjid di seluruh Indonesia dan mudah-mudahan dengan izin Allah, rakyat desa makin sejahtera,” tambahnya.

Ia menyebut penghargaan itu sebagai amanah untuk merealisasikan rencana Presiden Prabowo membentuk KDKMP yang diharapkan mampu menghilangkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Koperasi desa akan menjadi penyalur program pemerintah sekaligus pembeli hasil produksi masyarakat, mulai dari pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kerajinan, hingga kuliner," jelasnya. Ferry optimistis jika koperasi maju, maka rakyat dan umat juga akan maju. "Kalau masjid punya koperasi, insya Allah akan membantu ekonomi umat," pungkasnya. (H-2)