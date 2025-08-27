Sekolah PAUD di Malang Sabet Gold Winner Stevie Awards 2025

Ilustrasi(Freepik)

SEBUAH sekolah PAUD sederhana di Kota Malang berhasil menorehkan prestasi internasional. KB-RA IT Impianku berhasil meraih Gold Winner Asia-Pacific Stevie Awards 2025 untuk kategori Excellence in Social Impact for Organizations with up to 20 Employees.

Penghargaan itu diserahkan pada 13 Mei 2025 di Seoul, Korea Selatan (Korsel). Dengan jumlah tenaga pengajar dan staf yang terbatas, sekolah ini dinilai mampu memberi dampak sosial yang besar bagi masyarakat.

KB-RA IT Impianku berdiri sejak 2008 dengan tujuan menyediakan pendidikan anak usia dini yang terjangkau. Biaya sekolah yang hanya Rp100 ribu per bulan membuat banyak keluarga menengah ke bawah bisa menyekolahkan anak mereka di sini.

Meski sederhana, program sekolah ini dikenal unggul. Anak-anak diajarkan hafalan Juz 30, adab Islami, hingga metode Montessori dan STEAM. Hasilnya, sebagian besar lulusan sudah mampu menuntaskan hafalan Al-Quran Juz 30 sebelum masuk jenjang berikutnya.

Penghargaan Stevie bukan satu-satunya pencapaian internasional sekolah ini. Di ajang Asian Education Awards 2024, KB-RA IT Impianku sebelumnya telah meraih dua penghargaan sekaligus: Best Preschool of the Year dan Excellence in Pedagogy.

Dewan juri Stevie menilai konsistensi sekolah ini dalam memberikan dampak sosial sangat kuat. Mulai dari beasiswa untuk anak yatim, pendampingan orangtua, hingga kegiatan sosial bersama masyarakat sekitar, semua dijalankan tanpa memandang keterbatasan sumber daya.

“Bagi kami, penghargaan ini bukan sekadar prestasi, tapi amanah untuk terus menjaga kualitas pendidikan sekaligus komitmen sosial,” kata Kepala Madrasah KB-RA IT Impianku, Diana Yuli Anggraeni.

Capaian ini semakin istimewa karena KB-RA IT Impianku bersanding dengan nama-nama besar dari berbagai negara di panggung penghargaan internasional. Fakta bahwa sekolah kecil dari Malang bisa menembus level dunia menjadi inspirasi tersendiri.

Dengan lebih dari seribu alumni sejak berdiri, sekolah ini menunjukkan bahwa inovasi dan ketulusan bisa mengalahkan keterbatasan. Dari sudut kampung kecil di Malang, lahirlah kabar besar yang kini bergema hingga dunia. (Z-1)