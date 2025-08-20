Ajak Anak Belajar lewat Permainan, LilliPods Preschool Hadir di Indonesia

Ilustrasi(Dok Ist)

DALAM rangka merayakan HUT kemerdekaan RI ke-80, LilliPods Preschool, sebuah jaringan pendidikan anak usia dini (PAUD) global berbasis kurikulum pedagogi Finlandia resmi diluncurkan di kawasan The Icon BSD, Tangerang Selatan,Banten,Indonesia.

Rangkaian pembukaannya dihadiri Teemu Laakkonen, Chargé d'Affaires of the Finnish Embassy in Jakarta, Inkeri Aimonen, Chief Executive Officer HEI Schools and LilliPods Headquarter Representative serta jajaran Lilli Pods Preschool Indonesia.

Di tengah maraknya pertumbuhan Preschool atau PAUD yang berfokus pada kemampuan akademis LilliPods Preschool hadir di Indonesia dengan pendekatan berbasis bermain untuk anak-anak Indonesia.

Jaringan preschool global milik HEI Schools Finlandia ini memperkenalkan konsep "Play-based Learning", yakni anak-anak diajak belajar melalui bermain untuk membangun fondasi akademik yang kuat sekaligus mengembangkan keterampilan sosial, di masa golden age mereka. LilliPods mengadaptasi sistem pendidikan Finlandia yang telah diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia.

Kendati menghadirkan pendekatan pendidikan Finlandia yang telah diakui secara internasional, preschool ini tetap memperhatikan kearifan dan budaya lokal yang sesuai bagi anak-anak Indonesia.

Arthalia Larsen, Co-founder & Academic Advisor LilliPods Indonesia, mengutarakan salah satu filosofi LilliPods—"Learning with Joy", berakar dari sistem pendidikan terbaik di Finlandia. Pihaknya percaya pembelajaran paling efektif bagi anak-anak manakala mereka menikmati prosesnya.

"Kami tidak mengajar anak-anak untuk bisa membaca usia 3 tahun. Kami menciptakan lingkungan di mana mereka jatuh cinta pada proses belajar.,"ungkap Arthalia Larsen di kawasan LilliPods Preschool, The Icon, BSDn dalam keterangan resmi.

Di sini, lanjut dia, matematika dipelajari melalui permainan balok, sains melalui berkebun, dan bahasa Inggris melalui lagu, permainan dan cerita. "Hasilnya? Mereka tidak hanya menguasai konsep akademik juga memiliki rasa percaya diri dan kemampuan memecahkan masalah yang luar biasa." tandas Arthalia

Pendekatan berbasis bermain ini mampu mempersiapkan anak secara akademik. Selain itu, juga mengembangkan keterampilan kognitif, sosial dan kemandirian yang penting untuk membuat anak-anak siap menyambut pendidikan formal. "Yang kami tanamkan adalah kecintaan belajarseumur hidup, bersama dengan kemampuan akademik yang dibutuhkan di jenjang edukasi mereka berikutnya," jelas Arthalia Larsen.

Kurikulum Terbaik

Astrid Triandini, Principal of LilliPods Preschool at The Icon BSD menambahkan LIlliPods tidak sekadar mengimpor kurikulum Finlandia, tetapi mengadaptasikannya dengan konteks Indonesia. "Kami percaya pendidikan berkualitas hak mendasar karena itu kami berupaya menawarkan kurikulum pendidikan terbaik untuk anak usia dini, dengan memasukkan unsur budaya lokal Indonesia seperti permainan tradisional dan cerita rakyat dalam pembelajaran," kata Astrid.

Di Finlandia, lanjut Astrid anak-anak baru mulai belajar membaca di usia 7 tahun, namun justru menunjukkan kemampuan literasi yang lebih baik dibanding negara-negara yang memulai pembelajaran calistung lebih dini.

Fakta inilah yang mendasari filosofi pendidikan LilliPods dengan mengimplementasikan konsep bermain dalam mengajarkan 6 mata pelajaran

esensial yang disesuaikan dengan sistem pendidikan di Indonesia, sehingga dapat mendukung kesiapan anak di jenjang pendidikan formal selanjutnya. (H-2)