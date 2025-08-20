Bukan Ekonomi, Banyak Kasus Putus Sekolah di Banyumas karena Minimnya Motivasi Belajar

Headline
DINAS Pendidikan Banyumas, Jawa Tengah, mengungkapkan faktor utama yang menyebabkan tingginya angka anak putus sekolah di wilayahnya. Ternyata bukan lagi semata persoalan ekonomi, melainkan karena pragmatisme dan minimnya motivasi belajar.
Kepala Dinas Pendidikan Banyumas Joko Wiyono mengatakan hingga saat ini terdapat sekitar 13.700 anak yang putus sekolah di daerah tersebut. Alih-alih bersekolah, mayoritas memilih berhenti sekolah lantaran terlibat dalam kesibukan lain yang dianggap lebih menguntungkan secara finansial.
“Masyarakat ada yang berpikir pragmatis, jika sudah bisa cari uang, tidak perlu sekolah,” ujarnya di Purwokerto, Rabu (20/8).
Menurut Joko, selama ini faktor ekonomi dianggap sebagai hambatan utama, namun kondisi kini telah berubah berkat keberadaan program bantuan pemerintah seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Kartu Banyumas Pintar yang membantu meringankan beban biaya pendidikan.
“Faktor ekonomi saat ini tidak lagi menjadi penghambat utama karena program-program tersebut sudah tersedia,” tambahnya.
Untuk mengatasi persoalan putus sekolah, Dinas Pendidikan Banyumas mengambil langkah inovatif dengan mendorong pemanfaatan pendidikan alternatif melalui lembaga nonformal, yakni Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Lembaga ini menawarkan sistem pembelajaran yang fleksibel, menyesuaikan jadwal anak yang memiliki kesibukan lain dengan pilihan kelas pagi, siang, atau malam.
“Kalau memang tidak berminat di sekolah formal, bisa ke nonformal, yaitu PKBM,” terang Joko.
Ia menilai pendekatan fleksibel ini lebih efektif dalam mengubah pola pikir masyarakat yang sudah pragmatis terkait pendidikan. “Yang perlu kita ubah itu mentalnya. Kalau mereka sudah bisa pegang uang, bisa beli beras, sudah cukup,” ungkapnya.
Dindik Banyumas pun berkomitmen untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan melalui berbagai jalur, baik formal maupun nonformal, demi menekan angka putus sekolah di wilayahnya.
