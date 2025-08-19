Dorong Pendidikan Berkualitas Bagi Masyarakat, Kelas Inspiratif Dihadirkan di Kabupaten Maros

Kelas inspiratif di Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.(MI/HO)

UNTUK memperkuat komitmen pada dunia pendidikan, PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), yang merupakan anggota Holding Penjaminan dan Asuransi, Indonesia Financial Group (IFG), menggelar kelas inspiratif. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Askrindo berpartisipasi dalam Relawan Bakti BUMN Batch VIII di program kegiatan kelas inspiratif di Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sebagai kontribusi nyata terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) No. 4 yakni Pendidikan Berkualitas.

Direktur Kepatuhan, SDM, dan Manajemen Risiko Askrindo, R Mahelan Prabantarikso, hadir langsung di ruang-ruang kelas untuk mengajar dan menginspirasi siswa-siswi dengan materi seputar semangat kebangsaan, pengenalan profesi, serta nilai-nilai AKHLAK, yang disesuaikan dengan usia anak-anak sekolah dasar.

“Sebagai wujud keberlanjutan program TJSL, Askrindo tidak hanya berfokus pada perlindungan usaha mikro dan pembiayaan inklusif, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap pembangunan manusia dan investasi sosial jangka panjang. Askrindo meyakini bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk generasi unggul dan berdaya saing. Kelas Inspiratif ini merupakan salah satu kontribusi nyata insan Askrindo dalam mendukung pembangunan pendidikan dasar di daerah. Lebih dari sekadar mengajar, kami ingin hadir, mendengar, dan memberi semangat bagi anak-anak bangsa untuk terus bermimpi,” ujar Mahelan.

Kegiatan ini juga merupakan bagian dari kolaborasi berkelanjutan antara Askrindo dan IFG dalam mendukung program TJSL terintegrasi yang sejalan dengan nilai-nilai AKHLAK serta prinsip keberlanjutan yang dijalankan oleh seluruh anggota holding IFG.

Program Relawan Bakti BUMN Batch VIII yang dikoordinasikan oleh Kementerian BUMN menjadi wadah strategis bagi insan BUMN untuk hadir langsung di tengah masyarakat dan membagikan pengetahuan serta pengalaman.

Pada kesempatan yang sama, hadir juga Tedi Bharata (Deputi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN), Rizal Ariansyah (Direktur SDM IFG), R. Mahelan Prabantarikso (Direktur Kepatuhan, SDM, dan Manajemen Risiko PT Askrindo), Ivan Soeparno (Direktur MSDM, Umum, dan Manajemen Risiko PT Jamkrindo), Dewi Utari (Direktur SDM dan Umum PT Jasindo) dan Dewi Aryani Suzana (Direktur Operasional PT Jasa Raharja).

“Kegiatan ini juga menjadi bagian dari program kolaboratif yang dijalankan IFG bersama anak perusahaan, termasuk Askrindo, dalam menyinergikan TJSL untuk pembangunan SDM unggul dan inklusif di berbagai daerah, dan diharapkan bisa terus dilakukan pada daerah-daerah lainnya,” tutup Mahelan. (Z-1)