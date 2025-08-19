Headline
Setnov Bebas Jadi Preseden Buruk

Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Dorong Pendidikan Berkualitas Bagi Masyarakat, Kelas Inspiratif Dihadirkan di Kabupaten Maros

Basuki Eka Purnama
19/8/2025 18:09
Dorong Pendidikan Berkualitas Bagi Masyarakat, Kelas Inspiratif Dihadirkan di Kabupaten Maros
Kelas inspiratif di Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.(MI/HO)

UNTUK memperkuat komitmen pada dunia pendidikan, PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), yang merupakan anggota Holding Penjaminan dan Asuransi, Indonesia Financial Group (IFG), menggelar kelas inspiratif. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Askrindo berpartisipasi dalam Relawan Bakti BUMN Batch VIII di program kegiatan kelas inspiratif di Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sebagai kontribusi nyata terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) No. 4 yakni Pendidikan Berkualitas.

Direktur Kepatuhan, SDM, dan Manajemen Risiko Askrindo, R Mahelan Prabantarikso, hadir langsung di ruang-ruang kelas untuk mengajar dan menginspirasi siswa-siswi dengan materi seputar semangat kebangsaan, pengenalan profesi, serta nilai-nilai AKHLAK, yang disesuaikan dengan usia anak-anak sekolah dasar.

“Sebagai wujud keberlanjutan program TJSL, Askrindo tidak hanya berfokus pada perlindungan usaha mikro dan pembiayaan inklusif, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap pembangunan manusia dan investasi sosial jangka panjang. Askrindo meyakini bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk generasi unggul dan berdaya saing. Kelas Inspiratif ini merupakan salah satu kontribusi nyata insan Askrindo dalam mendukung pembangunan pendidikan dasar di daerah. Lebih dari sekadar mengajar, kami ingin hadir, mendengar, dan memberi semangat bagi anak-anak bangsa untuk terus bermimpi,” ujar Mahelan. 

Baca juga : Dorong Pemerataan Mutu Pendidikan untuk Tingkatkan Daya Saing Anak Bangsa

Kegiatan ini juga merupakan bagian dari kolaborasi berkelanjutan antara Askrindo dan IFG dalam mendukung program TJSL terintegrasi yang sejalan dengan nilai-nilai AKHLAK serta prinsip keberlanjutan yang dijalankan oleh seluruh anggota holding IFG.

Program Relawan Bakti BUMN Batch VIII yang dikoordinasikan oleh Kementerian BUMN menjadi wadah strategis bagi insan BUMN untuk hadir langsung di tengah masyarakat dan membagikan pengetahuan serta pengalaman. 

Pada kesempatan yang sama, hadir juga Tedi Bharata (Deputi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN), Rizal Ariansyah (Direktur SDM IFG), R. Mahelan Prabantarikso (Direktur Kepatuhan, SDM, dan Manajemen Risiko PT Askrindo), Ivan Soeparno (Direktur MSDM, Umum, dan Manajemen Risiko PT Jamkrindo), Dewi Utari (Direktur SDM dan Umum PT Jasindo) dan Dewi Aryani Suzana (Direktur Operasional PT Jasa Raharja).

“Kegiatan ini juga menjadi bagian dari program kolaboratif yang dijalankan IFG bersama anak perusahaan, termasuk Askrindo, dalam menyinergikan TJSL untuk pembangunan SDM unggul dan inklusif di berbagai daerah, dan diharapkan bisa terus dilakukan pada daerah-daerah lainnya,” tutup Mahelan. (Z-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Basuki Eka Purnama
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved