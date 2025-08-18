Untuk Pertama Kalinya, Upacara HUT RI Digelar di Distrik Homeyo, Intan Jaya

Upacara HUT RI untuk pertama kalinya digelar di Distrik Homeyo, Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, Minggu (17/8/2025), diprakarsai Satgas Mobile Yonif 113/JS.(DOK PENYONIF RK 113/JS)

UNTUK pertama kalinya, masyarakat Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, menggelar upacara pengibaran bendera Merah Putih pada peringatan HUT Ke-80 RI pada Minggu (17/8/2025). Upacara bersejarah itu diprakarsai Satgas Mobile Yonif 113/JS dan dipimpin oleh Kepala Distrik Homeyo, Harun Holumbau, sebagai inspektur upacara.

Dansatgas Mobile Yonif 113/JS, Letkol Inf Agus Susanto, menegaskan pentingnya momen tersebut. “Sudah puluhan tahun peringatan HUT RI tidak pernah dilaksanakan di Distrik Homeyo. Kami berharap perayaan ini menumbuhkan kesadaran akan kemerdekaan dan persatuan, sekaligus membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya, dikutip dari keterangan resmi.

Upacara diikuti sekitar 500 orang, terdiri dari aparat keamanan, pegawai negeri, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, hingga anak-anak sekolah. Suasana penuh khidmat dalam gelaran upacara Kemerdekaan Indonesia menjadi simbol pulihnya rasa aman di Homeyo, wilayah yang sebelumnya kerap dilanda konflik bersenjata.

Selain upacara, Satgas juga membagikan makanan bergizi, kaos merah putih, perlengkapan sekolah, serta menghadirkan layanan kesehatan dan permainan rakyat. Antusiasme masyarakat menandai babak baru, di mana semangat merah putih kini benar-benar hadir di jantung Intan Jaya.