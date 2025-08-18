Untuk Pertama Kalinya, Upacara HUT RI Digelar di Distrik Homeyo, Intan Jaya

Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
UNTUK pertama kalinya, masyarakat Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, menggelar upacara pengibaran bendera Merah Putih pada peringatan HUT Ke-80 RI pada Minggu (17/8/2025). Upacara bersejarah itu diprakarsai Satgas Mobile Yonif 113/JS dan dipimpin oleh Kepala Distrik Homeyo, Harun Holumbau, sebagai inspektur upacara.
Dansatgas Mobile Yonif 113/JS, Letkol Inf Agus Susanto, menegaskan pentingnya momen tersebut. “Sudah puluhan tahun peringatan HUT RI tidak pernah dilaksanakan di Distrik Homeyo. Kami berharap perayaan ini menumbuhkan kesadaran akan kemerdekaan dan persatuan, sekaligus membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya, dikutip dari keterangan resmi.
Upacara diikuti sekitar 500 orang, terdiri dari aparat keamanan, pegawai negeri, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, hingga anak-anak sekolah. Suasana penuh khidmat dalam gelaran upacara Kemerdekaan Indonesia menjadi simbol pulihnya rasa aman di Homeyo, wilayah yang sebelumnya kerap dilanda konflik bersenjata.
Selain upacara, Satgas juga membagikan makanan bergizi, kaos merah putih, perlengkapan sekolah, serta menghadirkan layanan kesehatan dan permainan rakyat. Antusiasme masyarakat menandai babak baru, di mana semangat merah putih kini benar-benar hadir di jantung Intan Jaya.
DALAM rangka memperingati HUT ke-80 RI, Pengurus Pusat Pemuda Katolik menggelar Turnamen Fun Mini Soccer di Kompleks D37, Mampang, Jakarta Selatan, pada 18, 19, dan 23 Agustus 2024.
DALAM memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia sekaligus HUT ke-63 Sarinah, digelar InJourney Pesta Rakyat Gemilang Nusantara, Legacy Kita Bersama pada Minggu (17/8).
Pegadaian melalui layanan Bank Emas Pegadaian menghadirkan promo spesial dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80.
BADAN Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kembali melaksanakan upacara HUT ke-80 RI serentak di 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tersebar di perbatasan negara pada Minggu (17/8).
RINTIKAN hujan gerimis pagi menemani gelaran upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Stadion Gelora Kadrie Oening Sempaja, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (17/8).
