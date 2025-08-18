300 Ribu Orang Padati Injourney Pesta Rakyat di Jakarta

Perayaan InJourney Pesta Rakyat Gemilang Nusantara di Sarinah Thamrin.(Dok InJourney )

DALAM memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia sekaligus HUT ke-63 Sarinah, digelar InJourney Pesta Rakyat Gemilang Nusantara, Legacy Kita Bersama pada Minggu (17/8).



Terdapat lima panggung utama yang tersebar di Monas, Sarinah, Bundaran HI, Dukuh Atas, dan Sampoerna Strategic. Lebih dari 300.000 pengunjung tercatat memadati rute karnaval sejak pagi hingga malam, menjadikan acara ini sebagai salah satu perayaan terbesar kemerdekaan Indonesia.



InJourney Pesta Rakyat menjadi bagian dari rangkaian besar Pesta Rakyat & Karnaval Kemerdekaan yang diinisiasi oleh Danantara bersama lima BUMN besar. Yakni, Bank Rakyat Indonesia (BRI), InJourney, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).



Di antara lima panggung yang tersebar, panggung InJourney Pesta Rakyat di Sarinah menjadi salah satu pusat perhatian dengan menampilkan beragam kekayaan budaya Nusantara.



Lebih dari 400 penari membawakan pertunjukan kolosal, mulai dari Tari Perang Papua, Tarian Klasik Mangkunegaran, Tari Kecak Bali, hingga Tarian Anak Nusantara yang merefleksikan keindahan budaya Indonesia di pusat kota.



"Pesta rakyat ini bukan hanya sekedar perayaan, melainkan wujud nyata upaya kami untuk menghadirkan manfaat yang langsung dirasakan masyarakat," ujar Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) Maya Watono dalam keterangan resmi, Senin (18/8).



Selain pertunjukan budaya, pengunjung juga menikmati Festival Nasi Campur Nusantara yang menyajikan 20.000 porsi hidangan nusantara dari 47 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan InJourney Group.



Partisipasi UMKM ini menjadi bagian dari lebih dari 300 UMKM yang hadir di sepanjang rute perayaan, termasuk dalam Festival Kuliner 80 dengan menu seharga Rp80, sebagai upaya menggerakkan ekonomi rakyat.



Keseruan berlanjut dengan hiburan musik dari musisi kenamaan, yakni Endah Laras, RAN, Sang Mantan, dan Element. Saat malam tiba, fasad Gedung Sarinah disulap menjadi panggung spektakuler melalui atraksi video mapping yang menampilkan perjalanan 80 tahun Indonesia, berpadu dengan karya visual seniman Rizal Hasan.



Direktur Utama PT Sarinah, Raisha Syarfuan menambahkan, perayaan ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga kesempatan untuk mengangkat karya UMKM, dan menggerakkan ekonomi masyarakat akar rumput. Melalui InJourney Pesta Rakyat di Sarinah, UMKM kuliner dan kriya diberi ruang untuk tampil dan menjangkau pasar yang lebih luas, sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi kerakyatan.



"Sebagai tuan rumah panggung InJourney Pesta Rakyat di Sarinah, kami ingin memberikan pengalaman yang menyatukan budaya, kreativitas, dan kebersamaan," katanya. (E-4)