300 Ribu Orang Padati Injourney Pesta Rakyat di Jakarta

Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
DALAM memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia sekaligus HUT ke-63 Sarinah, digelar InJourney Pesta Rakyat Gemilang Nusantara, Legacy Kita Bersama pada Minggu (17/8).
Terdapat lima panggung utama yang tersebar di Monas, Sarinah, Bundaran HI, Dukuh Atas, dan Sampoerna Strategic. Lebih dari 300.000 pengunjung tercatat memadati rute karnaval sejak pagi hingga malam, menjadikan acara ini sebagai salah satu perayaan terbesar kemerdekaan Indonesia.
InJourney Pesta Rakyat menjadi bagian dari rangkaian besar Pesta Rakyat & Karnaval Kemerdekaan yang diinisiasi oleh Danantara bersama lima BUMN besar. Yakni, Bank Rakyat Indonesia (BRI), InJourney, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Di antara lima panggung yang tersebar, panggung InJourney Pesta Rakyat di Sarinah menjadi salah satu pusat perhatian dengan menampilkan beragam kekayaan budaya Nusantara.
Lebih dari 400 penari membawakan pertunjukan kolosal, mulai dari Tari Perang Papua, Tarian Klasik Mangkunegaran, Tari Kecak Bali, hingga Tarian Anak Nusantara yang merefleksikan keindahan budaya Indonesia di pusat kota.
"Pesta rakyat ini bukan hanya sekedar perayaan, melainkan wujud nyata upaya kami untuk menghadirkan manfaat yang langsung dirasakan masyarakat," ujar Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) Maya Watono dalam keterangan resmi, Senin (18/8).
Selain pertunjukan budaya, pengunjung juga menikmati Festival Nasi Campur Nusantara yang menyajikan 20.000 porsi hidangan nusantara dari 47 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan InJourney Group.
Partisipasi UMKM ini menjadi bagian dari lebih dari 300 UMKM yang hadir di sepanjang rute perayaan, termasuk dalam Festival Kuliner 80 dengan menu seharga Rp80, sebagai upaya menggerakkan ekonomi rakyat.
Keseruan berlanjut dengan hiburan musik dari musisi kenamaan, yakni Endah Laras, RAN, Sang Mantan, dan Element. Saat malam tiba, fasad Gedung Sarinah disulap menjadi panggung spektakuler melalui atraksi video mapping yang menampilkan perjalanan 80 tahun Indonesia, berpadu dengan karya visual seniman Rizal Hasan.
Direktur Utama PT Sarinah, Raisha Syarfuan menambahkan, perayaan ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga kesempatan untuk mengangkat karya UMKM, dan menggerakkan ekonomi masyarakat akar rumput. Melalui InJourney Pesta Rakyat di Sarinah, UMKM kuliner dan kriya diberi ruang untuk tampil dan menjangkau pasar yang lebih luas, sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
"Sebagai tuan rumah panggung InJourney Pesta Rakyat di Sarinah, kami ingin memberikan pengalaman yang menyatukan budaya, kreativitas, dan kebersamaan," katanya. (E-4)
DALAM rangka memperingati HUT ke-80 RI, Pengurus Pusat Pemuda Katolik menggelar Turnamen Fun Mini Soccer di Kompleks D37, Mampang, Jakarta Selatan, pada 18, 19, dan 23 Agustus 2024.
Suasana penuh khidmat dalam gelaran upacara Hari Kemerdekaan Indonesia menjadi simbol pulihnya rasa aman di Homeyo, wilayah yang sebelumnya kerap dilanda konflik bersenjata.
Pegadaian melalui layanan Bank Emas Pegadaian menghadirkan promo spesial dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80.
BADAN Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kembali melaksanakan upacara HUT ke-80 RI serentak di 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tersebar di perbatasan negara pada Minggu (17/8).
RINTIKAN hujan gerimis pagi menemani gelaran upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Stadion Gelora Kadrie Oening Sempaja, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (17/8).
PT Mustika Ratu Tbk (MRAT) turut andil dalam upacara pengibaran bendera Merah Putih pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia.
PERAYAAN Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 menjadi momen istimewa bagi komunitas otomotif Mercedes-Benz SL Club Indonesia (MBSL).
DALAM rangka memperingati HUT ke-80 RI, Pengurus Pusat Pemuda Katolik menggelar Turnamen Fun Mini Soccer di Kompleks D37, Mampang, Jakarta Selatan, pada 18, 19, dan 23 Agustus 2024.
Upacara pengibaran bendera Merah Putih digelar di area transplantasi terumbu karang bawah laut, di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu, dalam rangka memperingati HUT ke-80 RI.
Hadir menyaksikan karnaval budaya, Bupati Hamenang Wajar Ismoyo, Wakil Bupati Benny Indra Ardhianto, Ketua DPRD Edy Sasongko, Forkopimda, dan jajaran Kepala OPD Klaten.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved