Bendera Merah Putih dikibarkan di kedalaman 12 meter di perairan Labuan Bajo(Antara)

Upacara pengibaran bendera Merah Putih digelar di area transplantasi terumbu karang bawah laut, di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu, dalam rangka memperingati HUT ke-80 RI. Sebanyak 36 petugas dan peserta upacara terlibat dalam seremoni yang diselenggarakan PT Pertamina International Shipping (PIS) tersebut.

"Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor maritim, menjadi kebanggaan bagi kami untuk mengabadikan momen sakral pengibaran bendera di lautan yang merupakan elemen operasional kami. Kami bangga dapat kembali melaksanakan ritual tahunan ini dengan aman dan penuh makna," ujar Direktur Armada PIS Muhammad Irfan Zainul Fikri.

Rangkaian kegiatan digelar secara lengkap mulai dari pembacaan teks Pancasila hingga pengibaran bendera Merah Putih. Upacara yang dilaksanakan di kedalaman 12 meter itu dilangsungkan tanpa mengabaikan atribut standar keselamatan bawah laut.

Keterlibatan penyelam dari masyarakat setempat juga memperlihatkan semangat inklusif, seperti yang tertuang di payung program PIS yakni BerSEAnergi untuk Laut.

Transplantasi penyokong ekosistem laut

Setelah upacara, tim penyelam juga melaksanakan penanaman terumbu karang di perairan Labuan Bajo sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan. Terumbu karang memainkan peran penting dalam mendukung keberlangsungan ekosistem laut.

Keberadaan terumbu karang merupakan kunci pendukung blue carbon ecosystems seperti padang lamun dan hutan mangrove, sehingga menyangga kestabilan habitat ekosistem pesisir serta keanekaragaman hayati laut.

"Menjaga keberlangsungan ekosistem laut merupakan salah satu perhatian utama PIS. Terhitung sejak 2024, PIS telah mentransplantasi sebanyak 2.100 fragmen koral di seluruh penjuru negeri, yang tersebar di Jakarta sebanyak 700 fragmen, Lombok sebanyak 400 fragmen, dan Labuan Bajo sebanyak 1.000 fragmen. Kami berharap transplantasi terumbu karang ini dapat menginspirasi seluruh pihak untuk semakin peduli terhadap keberlangsungan ekosistem bahari kita," tandasnya. (Ant/E-3)