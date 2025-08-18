Merah Putih Dikibarkan di Kedalaman 12 Meter di Perairan Labuan Bajo

Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Upacara pengibaran bendera Merah Putih digelar di area transplantasi terumbu karang bawah laut, di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu, dalam rangka memperingati HUT ke-80 RI. Sebanyak 36 petugas dan peserta upacara terlibat dalam seremoni yang diselenggarakan PT Pertamina International Shipping (PIS) tersebut.
"Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor maritim, menjadi kebanggaan bagi kami untuk mengabadikan momen sakral pengibaran bendera di lautan yang merupakan elemen operasional kami. Kami bangga dapat kembali melaksanakan ritual tahunan ini dengan aman dan penuh makna," ujar Direktur Armada PIS Muhammad Irfan Zainul Fikri.
Rangkaian kegiatan digelar secara lengkap mulai dari pembacaan teks Pancasila hingga pengibaran bendera Merah Putih. Upacara yang dilaksanakan di kedalaman 12 meter itu dilangsungkan tanpa mengabaikan atribut standar keselamatan bawah laut.
Keterlibatan penyelam dari masyarakat setempat juga memperlihatkan semangat inklusif, seperti yang tertuang di payung program PIS yakni BerSEAnergi untuk Laut.
Setelah upacara, tim penyelam juga melaksanakan penanaman terumbu karang di perairan Labuan Bajo sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan. Terumbu karang memainkan peran penting dalam mendukung keberlangsungan ekosistem laut.
Keberadaan terumbu karang merupakan kunci pendukung blue carbon ecosystems seperti padang lamun dan hutan mangrove, sehingga menyangga kestabilan habitat ekosistem pesisir serta keanekaragaman hayati laut.
"Menjaga keberlangsungan ekosistem laut merupakan salah satu perhatian utama PIS. Terhitung sejak 2024, PIS telah mentransplantasi sebanyak 2.100 fragmen koral di seluruh penjuru negeri, yang tersebar di Jakarta sebanyak 700 fragmen, Lombok sebanyak 400 fragmen, dan Labuan Bajo sebanyak 1.000 fragmen. Kami berharap transplantasi terumbu karang ini dapat menginspirasi seluruh pihak untuk semakin peduli terhadap keberlangsungan ekosistem bahari kita," tandasnya. (Ant/E-3)
DALAM memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia sekaligus HUT ke-63 Sarinah, digelar InJourney Pesta Rakyat Gemilang Nusantara, Legacy Kita Bersama pada Minggu (17/8).
Hadir menyaksikan karnaval budaya, Bupati Hamenang Wajar Ismoyo, Wakil Bupati Benny Indra Ardhianto, Ketua DPRD Edy Sasongko, Forkopimda, dan jajaran Kepala OPD Klaten.
Suasana penuh khidmat dalam gelaran upacara Hari Kemerdekaan Indonesia menjadi simbol pulihnya rasa aman di Homeyo, wilayah yang sebelumnya kerap dilanda konflik bersenjata.
Pegadaian melalui layanan Bank Emas Pegadaian menghadirkan promo spesial dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80.
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Minggu, 17 Agustus 2025, tiga hotel Aston di Banten
Bendera berukuran 18 x 12 meter itu berhasil berkibar megah di puncak tertinggi Bukit Tui sebagai bentuk peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Bendera raksasa 800 meter persegi itu bukan sekadar kain, melainkan simbol perjuangan, keberanian, dan cinta Tanah Air yang terus menyala.
Pengibaran bendera di Pulau Tuan dalam rangka menyambut HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta turut memeriahkannya dengan misi pariwisata dan seni budaya dengan menghadirkan Abang None Jakarta selaku duta pariwisata.
Denise Michele dan Devanka Morritz tercatat sebagai pelajar Indonesia yang menimba ilmu di TH school Hanoi.
