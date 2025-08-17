Sembilan Kali Berturut-turut, Sispala Boostra Kibarkan Bendera Raksasa di Puncak Bukit Tui

Ilustrasi(Dok Kominfo Padang Panjang)

UNTUK kesembilan kalinya, Siswa Pecinta Alam (Sispala) Boostra SMA Negeri 2 Padang Panjang kembali mengibarkan Bendera Merah Putih raksasa di Puncak Bukit Tui, Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Minggu (17/8).

Bendera berukuran 18 x 12 meter itu berhasil berkibar megah di puncak tertinggi Bukit Tui sebagai bentuk peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Rangkaian kegiatan diawali dengan apel pelepasan di halaman SMAN 2, dipimpin Wakil Humas Okama Hendra. Dari sekolah, bendera raksasa diarak menggunakan tandu melewati Pasar Padang Panjang, perkampungan warga, hingga dilanjutkan dengan pendakian menuju puncak Bukit Tui.

Sesampainya di lokasi, dilaksanakan upacara pengibaran bendera dengan Wakil Kesiswaan, Ahmad Ardila bertindak sebagai pembina upacara. Momen sakral itu disambut antusias seluruh peserta yang hadir, sekaligus menjadi simbol semangat juang, cinta tanah air, dan persatuan.

Kepala SMAN 2, Yurnilis menyampaikan apresiasi atas konsistensi Sispala Boostra dalam mempertahankan tradisi nasionalisme tersebut.

"Kegiatan ini bukan hanya memperingati HUT RI, tetapi juga menanamkan nilai perjuangan, kebersamaan, dan cinta alam kepada siswa," ujarnya.

Hal senada disampaikan Pembina Sispala Boostra, Muhammad Hakim. Menurutnya, kegiatan ini menjadi wadah pembelajaran yang membentuk jiwa kepemimpinan, kerja sama, dan tanggung jawab siswa.

Dalam kesempatan itu, turut hadir Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana, Emlidar, sejumlah guru, serta alumni Sispala Boostra yang ikut mendampingi. Kehadiran mereka semakin menambah semangat siswa menjaga tradisi pengibaran bendera di Bukit Tui.

Dengan berkibarnya Sang Saka Merah Putih di puncak, SMAN 2 Padang Panjang kembali menegaskan komitmennya untuk menumbuhkan nasionalisme dan semangat juang di kalangan generasi muda. (H-2)

