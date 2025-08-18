Meriahkan HUT RI, Klaten Gelar Karnaval Budaya 2025 

Karnaval Budaya Kabupaten Klaten 2025.(MI/Djoko Sardjono)

RIBUAN warga antusias menyaksikan karnaval budaya yang diselengarakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, di Jalan Veteran-Jalan Pemuda Klaten, Senin (18/8) sore.

Karnaval Budaya Kabupaten Klaten 2025, digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI. Kegiatan karnaval ini diikuti sebanyak 39 kontingen.

Hadir menyaksikan karnaval budaya, Bupati Hamenang Wajar Ismoyo, Wakil Bupati Benny Indra Ardhianto, Ketua DPRD Edy Sasongko, Forkopimda, dan jajaran Kepala OPD Klaten.

Para pejabat tiba di panggung kehormatan dengan menumpang kereta kuda, dan mendapat sambutan meriah dari warga yang memadati jalan yang menjadi rute karnaval budaya tersebut.

Karnaval budaya dimulai dari Taman Lampion, Klaten Utara, menuju panggung utama yang ada di simpang lima Klaten To wn Square (Klatos) dengan jarak tempuh sekitar lima kilometer.

Plt Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Klaten, Purwanto, melaporkan karnaval budaya digelar dalam rangka menyemarakkan peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI.

Kegiatan karnaval yang diikuti 39 kontingen dari kecamatan, komunitas, dan organisasi masyarakat itu juga untuk memperkenalkan potensi budaya Kabupaten Klaten yang tersebar di 26 kecamatan.

“Kami berharap melalui kegiatan karnaval budaya ini semakin menggugah kesadaran masyarakat untuk turut mengembangkan dan melestarikan ragam budaya daerah Kabupaten Klaten,” katanya.

Gelar karnaval budaya juga sebagai ruang kreatif masyarakat. Sehingga, diharapkan melalui kegiatan karnaval budaya, ekonomi kreatif di Kabupaten Klaten semakin maju dan berkembang.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Hamenang Wajar Ismoyo menyampaikan apresiasi atas semangat seluruh kontingen dalam menampilkan potensi seni dan budaya di setiap wilayah kecamatan.

"Kami bersyukur dan terima kasih kepada masyarakat yang memiliki tekad dan semangat tinggi untuk terus mengembangkan dan melestarikan seni dan budaya yang ada di Kabupaten Klaten," ujarnya. (H-1)



