Kasus Leptospirosis di Klaten Meningkat Pesat 2025

Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
KASUS leptospirosis di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, meningkat pesat pada 2025. Hingga akhir Juli, jumlah kasus leptospirosis mencapai 97 kasus dengan 18 kematian.
Penyebaran penyakit leptospirosis kini meluas di 25 dari 26 kecamatan di Kabupaten Klaten, kecuali Kecamatan Juwiring. Kasus terbanyak di Kecamatan Wedi, 14 kasus.
Kepala Dinas Kesehatan Klaten, Anggit Budiarto, kepada Media Indonesia, Kamis (7/8), mengungkapkan kasus leptospirosis tahun ini mengalami kenaikan yang signifikan.
“Kasus leptospirosis tahun 2024 total 37 kasus dengan 9 kematian. Sehingga, kondisi kasus leptospirosis sampai Juli 2025 sudah jauh melampaui kumulatif tahun lalu,” jelasnya.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Klaten, kasus leptospirosis kabupaten ini terbanyak dialami penduduk laki-laki, yaitu 74 orang (76,29%), dan perempuan 23 orang (23,71%).
Adapun penderita leptospirosis sebagian besar mereka yang beraktivitas di area persawahan, sebagai petani atau buruh tani. Penderita kelompok dewasa ada 61 orang dan lansia 36 orang.
“Untuk penanganan leptospirosis telah dilakukan dengan surveilans dan deteksi dini kasus. RS Bagas Waras, Puskesmas Gantiwarno dan Juwiring menjadi lokus surveilans sentinel leptospirosis,” ujarnya.
"Ini bukan sekadar apem. Tetapi, dilihat bagaimana spirit di masa lalu untuk bisa saling memaafkan, bertoleransi, dan menjaga kerukunan warga masyarakat, khususnya di Kabupaten Klaten,"
Melalui forum konsultasi publik, diharapkan ada saran dan masukan yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah kecamatan selaku penyelenggara pelayanan.
Komandan Kodim 0723/Klaten dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kasdim Mayor Inf Ismail Syahrudin mengatakan, bahwa program KBMKB XXX/2025 di Desa Sudimoro berjalan lancar.
Kegiatan anjangsana Bupati dan Wakil Bupati ke mantan Bupati Klaten, Sunarno dan Sri Mulyani, dilakukan Sabtu (26/7).
KEGIATAN TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung III/2025 di Desa Karangwungu, Kecamatan Karangdowo, Klaten, dibuka oleh Bupati Hamenang Wajar Ismoyo, Rabu (23/7).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved