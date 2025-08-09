Kasus Leptospirosis di Klaten Meningkat Pesat 2025

Ilustrasi(https://jatengprov.go.id/)

KASUS leptospirosis di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, meningkat pesat pada 2025. Hingga akhir Juli, jumlah kasus leptospirosis mencapai 97 kasus dengan 18 kematian.

Penyebaran penyakit leptospirosis kini meluas di 25 dari 26 kecamatan di Kabupaten Klaten, kecuali Kecamatan Juwiring. Kasus terbanyak di Kecamatan Wedi, 14 kasus.

Kepala Dinas Kesehatan Klaten, Anggit Budiarto, kepada Media Indonesia, Kamis (7/8), mengungkapkan kasus leptospirosis tahun ini mengalami kenaikan yang signifikan.

“Kasus leptospirosis tahun 2024 total 37 kasus dengan 9 kematian. Sehingga, kondisi kasus leptospirosis sampai Juli 2025 sudah jauh melampaui kumulatif tahun lalu,” jelasnya.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Klaten, kasus leptospirosis kabupaten ini terbanyak dialami penduduk laki-laki, yaitu 74 orang (76,29%), dan perempuan 23 orang (23,71%).

Adapun penderita leptospirosis sebagian besar mereka yang beraktivitas di area persawahan, sebagai petani atau buruh tani. Penderita kelompok dewasa ada 61 orang dan lansia 36 orang.

“Untuk penanganan leptospirosis telah dilakukan dengan surveilans dan deteksi dini kasus. RS Bagas Waras, Puskesmas Gantiwarno dan Juwiring menjadi lokus surveilans sentinel leptospirosis,” ujarnya.