Periode Agustus 2025, Gudang Bulog Meger Salurkan Beras SPHP 500 Ton di Klaten

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
GUDANG Bulog Meger, Klaten, pada Agustus 2025 telah menyalurkan 500 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) untuk membantu masyarakat, sekaligus dalam upaya menstabilkan harga beras di Kabupaten Klaten.
Sementara itu, Gudang Bulog Mager kini masih memiliki stok beras sekitar 16.700 ton. Bahkan, stok masih akan terus bertambah dari penyerapan gabah petani. Sehingga, stok beras aman untuk kebutuhan hingga akhir tahun.
Kepala Gudang Bulog Meger, Syamsoel Bahri, mengungkapkan penyaluran beras SPHP 500 ton itu dilakukan sejak awal bulan ini. Jumlah itu termasuk yang digelontorkan lewat Kodim 0723/Klaten dan Polres Klaten.
“Beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan yang disalurkan melalui Kodim 0723/Klaten dan Polres Klaten, masing-masing sebanyak 100 ton,” jelasnya ketika dikonfirmasi Media Indonesia, Jumat (29/8).
Untuk menstabilkan harga pangan khususnya beras, Gudang Bulog Meger membentuk tim penjualan beras SPHP langsung ke konsumen di wilayah. Harga jual beras Rp57.000 per 5 kilogram dan tiap orang dibatasi dua pak.
Selain operasi penjualan langsung di wilayah, Gudang Bulog Meger juga melayani pembelian beras SPHP. Penjualan beras ini untuk melayani kebutuhan warga masyarakat sekitar gudang dengan harga beras Rp56.000 per pak.
“Masih dalam upaya menstabilkan harga beras di pasar yang menunjukkan tren kenaikan, Sabtu (30/8), Bulog akan menggelontorkan beras SPHP di Kecamatan Bayat, Klaten, dalam rangka gerakan pangan murah (GPM),” ujarnya. (H-1)
Tim Gudang Bulog Meger, Ceper, Klaten, terus menggencarkan penjualan beras SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan) langsung ke masyarakat konsumen di Kabupaten Klaten.
Guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, Kamis (28/8), Kecamatan Ngawen menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) 2025.
Gerakan pangan murah merupakan program pemerintah untuk menstabilkan harga pangan di pasar, khususnya beras.
Dalam Festival Gejog Lesung di Lapangan Desa Barepan, didatangkan lesung yang diklaim paling tua di Kecamatan Cawas, yaitu buatan pada 1869.
Penyidikan kasus perdagangan satwa liar dilindungi di Klaten. Dua tersangka, S, 32, dan BP, 31, resmi diseret ke meja hijau setelah berkas perkara dinyatakan lengkap
Hadir menyaksikan karnaval budaya, Bupati Hamenang Wajar Ismoyo, Wakil Bupati Benny Indra Ardhianto, Ketua DPRD Edy Sasongko, Forkopimda, dan jajaran Kepala OPD Klaten.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved