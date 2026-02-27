Pasar Gedhe Klaten Dipasok Beras SPHP 4.700 Ton, Februari Penyaluran Terakhir

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
GUNA mengamankan ketersediaan beras di pasar menjelang Lebaran 2026, Perum Bulog Cabang Surakarta pekan ini menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) 4.700 ton ke Pasar Gedhe Klaten.
Penyaluran beras SPHP ribuan ton ke Pasar Gedhe Klaten, dilakukan dua kali pengiriman. Pertama, pada hari Senin (23/2) sebanyak 2.700 ton, dan penyaluran kedua, Jumat (27/2), sejumlah 2.000 ton.
Ribuan beras SPHP yang digelontorkan ke pasar tradisional tersebut, diambilkan dari Gudang Bulog Meger, Klten. Dan, posisi stok beras di gudang ini masih ada 10.780 ton atau aman untuk kebutuhan hingga akhir tahun.
Hal itu diungkapkan Kepala Gudang Bulog Meger, Syamsul Bahri, saat dikonfirmasi Media Indonesia terkait penyaluran beras SPHP kepada para pedagang sembilan bahan pokok (sembako) di Pasar Gedhe Klaten, Jumat (27/2).
Pasar Gedhe Klaten rutin tiap pekan digelontor beras SPHP, untuk menekan kenaikan harga beras di pasar. HET beras SPHP Rp12.500 per kilogram, sedangkan harga beras lokal medium Rp14.000 per kilogram.
“Jadi, kebijakan pemerintah menyalurkan beras SPHP ke pasar tersebut, selain untuk mengamankan ketersediaan beras di pasar juga dalam rangka menjaga stabilitas harga,” kata Kepala Gudang Bulog Meger.
Terkait penyaluran beras SPHP ke Pasar Gedhe Klaten, menurut Syamsul, Februari 2026 merupakan penyaluran yang terakhir. Ini sesuai penugasan yang diberikan dari pemerintah (Badan Pangan Nasional).
“Kemudian, untuk penyaluran bulan Maret, kami belum tahu. Karena, surat penugasan kepada Perum Bulog belum ada. Sehingga, untuk tindak lanjut penyaluran beras SPHP masih menunggu penugasan,” ujarnya. (H-2)
Terkait tanggul yang jebol, pemerintah daerah akan melibatkan sektor swasta untuk percepatan perbaikan.
Curah hujan tinggi pada Selasa (3/3) menyebabkan Sungai Dengkeng meluap.
Polres Klaten berhasil membongkar pencetak dan pengedar uang palsu pecahan Rp100.000, serta menangkap empat orang tersangka. Barang bukti uang palsu yang diamankan sebanyak 3.556 lembar.
Tujuannya memberi kesempatan kepada masyarakat pengguna layanan menyampaikan usulan, masukan, dan saran kepada penyelenggara pelayanan terkait dengan pelayanan yang diterima.
Ribuan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, perlu ditangani secara sinergi dan kolaborasi gabungan dari berbagai sumber dana .
Pantauan di Pasar Gedhe Klaten, Senin (9/3), harga beras lokal medium IR-64 stabil Rp14.000 per kilogram, dan beras Bulog SPHP tetap Rp12.500 per kilogram.
Berdasarkan pantauan di Pasar Gedhe Klaten pada Minggu (22/2), harga cabai rawit merah di tingkat pedagang eceran telah mencapai Rp110.000 per kilogram.
Harga cabai rawit merah yang sempat melonjak hingga Rp80.000 per kg, sekarang hanya Rp36.000 per kg. Harga telur ayam ras dari Rp30.000 menjadi Rp28.000 per kg.
Harga cabai rawit dan telur di Pasar Gedhe Klaten turun hari ini 13 Januari 2026. Cek daftar lengkap harga sembako terbaru jelang Ramadan.
Harga bahan kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kembali normal sementara, pasokan maupun stok aman dan lancar menjelang Ramadan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved