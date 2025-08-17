Headline
Fiskal 2026 Sikap Optimisme Indonesia

Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.

Djoko Sardjono
17/8/2025 23:49
Upacara HUT RI, Bupati Hamenang Ajak Generasi Muda Satukan Langkah Membangun Klaten
Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 di Klaten.(MI/Djoko Sardjono)

PERINGATAN Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, digelar di Alun-alun Klaten, Minggu (17/8). Upacara yang dipimpin langsung oleh Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, berlangsung khidmat terlebih saat Paskibraka mengibarkan bendera Merah Putih.

Kegiatan upacara dihadiri Wakil Bupati Benny Indra Ardhianto, Forkopimda, Ketua DPRD, Kepala OPD, serta tokoh organisasi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Bupati Hamenang dalam sambutannya mengajak masyarakat, terutama generasi muda untuk memperkuat sinergi dalam membangun Kabupaten Klaten agar semakin bersinar. "Melalui momentum peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita satukan langkah dan sinergitas membangun Klaten agar lebih maju,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Hamenang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah mendukung pembangunan daerah. Kolaborasi yang terjalin baik antara pemerintah dan masyarakat, menjadi kunci dalam mewujudkan Kabupaten Klaten yang lebih sejahtera, maju, dan berdaya saing. 

“Momentum HUT ke-80 RI ini diharapkan bisa menjadi pemicu semangat baru untuk terus menjaga persatuan dan mengakselerasi pembangunan di segala bidang,” ujarnya.

Dalam akhir upacara tersebut, Bupati Hamenang Wajar Ismoyo beserta jajaran Forkopimda Klaten memberikan remisi kepada lima narapidana. (E-2)



Editor : Heryadi
