Dewan Kesenian Klaten Gelar Workshop Sinden

DEWAN Kesenian Klaten, Jawa Tengah, menggelar workshop sinden di Kompleks Radio Siaran Publik Daerah (RSPD) Klaten, Jumat (15/8). Workshop sinden yang merupakan program Dewan Kesenian Klaten 2025, diikuti 52 sinden/penyanyi dari 26 kecamatan di Kabupaten Klaten.
Kegiatan workshop sinden dibuka oleh Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Klaten, Tri Indarti.
Ketua Panitia Workshop Sinden, Sunardi Wirocarito, mengatakan kegiatan workshop ini bertujuan menciptakan generasi sindhen berkualitas.
“Untuk itu, Dewan Kesenian Klaten menghadirkan narasumber Sri Suparsih dan Suraji, dosen Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Harian Dewan Kesenian Klaten, Suwito Radyo, menjelaskan workshop sinden merupakan program Dewan Kesenian Klaten 2025.
Selain meningkatkan sinden berkualitas, workshop juga bertujuan membangkitkan kalangan remaja mencintai seni vokal musik tradisional tersebut. “Kini, sinden Klaten yang berkualitas berkurang, hanya tinggal tujuh orang. Pun, tidak heran jika dalang menggunakan sinden luar Klaten,” ujarnya.
Kepala Bidang Kebudayaan Disbudporapar Klaten, Tri Indarti, mengapresiasi Dewan Kesenian yang menyelenggarakan kegiatan workshop sinden.
“Seni budaya warisan leluhur ini harus dikembangkan dan dilestarikan agar ke depan tercipta generasi sinden berkualitas di Klaten,” katanya.
Dalam paparannya, Suraji, narasumber, menjelaskan sinden dalam dunia karawitan tradisional adalah vokal tunggal yang dilakukan oleh pesinden. “Sinden atau pesinden merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan karakter sebuah gendhing,” kata dosen ISI Surakarta tersebut. (H-2)
