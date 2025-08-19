Ini Rangkaian Kegiatan untuk Memperingati HUT ke-80 RI di Kawasan Industri Weda Bay

Salah satu kegiatan perlombaan dalam rangka peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI di IWIP.(MI/HO)

SEMANGAT persatuan mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di Kawasan Industri Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Ratusan karyawan IWIP, baik dari Indonesia maupun mancanegara, turut memeriahkan rangkaian perlombaan sekaligus mengikuti upacara pengibaran bendera Merah Putih yang digelar di area kawasan industri Weda Bay.

IWIP memaknai momentum kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk mempererat kebersamaan dan menumbuhkan solidaritas di lingkungan kerja. Nilai saling menghargai, gotong royong, dan kebanggaan pada tanah air, terus ditanamkan sebagai bagian dari budaya perusahaan yang inklusif.

General Manager Human Resource Department (HRD) IWIP, Rosalina Sangadji, menyampaikan bahwa kemeriahan perayaan kemerdekaan RI di IWIP mencerminkan semangat persatuan dan kebersamaan di lingkungan perusahaan.

“Kami sangat bangga dapat merayakan HUT ke-80 Republik Indonesia dengan cara yang istimewa. Partisipasi seluruh karyawan, menjadi bukti bahwa semangat persatuan benar-benar hidup di kawasan industri ini,” ujarnya.

Rangkaian kegiatan HUT RI rutin diselenggarakan setiap tahun dan tidak hanya diikuti oleh karyawan Indonesia dari berbagai departemen, tetapi juga selalu dimeriahkan oleh partisipasi aktif karyawan mancanegara seperti karyawan dari Tiongkok dan Eropa.

Rangkaian kegiatan diawali dengan IWIP Fun Games 2025 pada 8–15 Agustus 2025, yang menghadirkan delapan kategori perlombaan, mulai dari estafet bola, balap karung, estafet pingpong, balap kelereng, menyeberang sungai, balap cacing, voli raksasa, hingga senam kreasi.

Sorak sorai dan tawa riang mengiringi jalannya kompetisi, menciptakan suasana kebersamaan yang hangat sekaligus mempererat ikatan antarkaryawan.

Puncak peringatan HUT RI digelar pada 17 Agustus 2025 melalui upacara pengibaran bendera Merah Putih yang berlangsung khidmat. Seluruh manajemen dan karyawan IWIP ikut ambil bagian, memberikan penghormatan mendalam terhadap perjuangan bangsa sekaligus kebanggaan menjadi bagian dari Indonesia yang merdeka.

IWIP berharap semangat persatuan yang tumbuh dapat terus terjaga dan menjadi landasan dalam aktivitas sehari-hari. Perusahaan berkomitmen menjadikan bersamaan, budaya inklusif, serta hubungan harmonis antar karyawan hingga masyarakat sekitar, sebagai kekuatan utama untuk kolaborasi berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran IWIP dalam mendukung pembangunan Maluku Utara dan Indonesia. (Z-1)