Rayakan HUT Ke-80 RI dengan Diskon dan Penawaran Spesial!

Ilustrasi(freepik)

SETIAP bulan Agustus, semangat kemerdekaan Indonesia selalu membara di hati rakyat. Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia bukan hanya dirayakan lewat upacara atau lomba-lomba khas 17-an, tetapi juga diramaikan berbagai promo menarik dari brand ternama. Tahun ini, dalam rangka memperingati HUT ke-80 RI , aneka diskon dan penawaran spesial membanjiri berbagai lini usaha, dari kuliner, fashion, hingga rekreasi.

Promo bertema kemerdekaan ini memang menjadi momen yang paling dinanti masyarakat. Tidak hanya sekadar potongan harga, berbagai penawaran juga dikemas dalam bentuk bundling hemat, beli satu gratis satu, hingga hadiah langsung yang menggoda. Program ini berlangsung sejak awal Agustus dan mencapai puncaknya pada 17 Agustus 2025.

Jenis Promo yang Ditawarkan

Brand-brand lokal maupun internasional menawarkan ragam promo bertema “merah putih”, antara lain:

Diskon spesial di berbagai kategori, mulai dari fashion, makanan dan minuman, hingga hiburan keluarga.

Bundling dan promo beli satu gratis satu, cocok bagi pemburu hemat.

Promo F&B edisi kemerdekaan, yang menghadirkan menu spesial Agustus.

Cashback dan diskon tambahan, bekerja sama dengan bank serta e-wallet ternama.

Rekomendasi Promo 17 Agustus 2025

Berikut beberapa promo menarik yang bisa Anda manfaatkan selama bulan kemerdekaan ini:

Gokana: Menu spesial HUT RI dengan harga mulai dari Rp49.545.

Chatime: Buy 1 Get 1 Free untuk minuman favorit, hanya di bulan Agustus.

Gramedia: Diskon hingga 25% untuk buku pilihan edisi kemerdekaan.

Trans Snow World Bintaro: Harga tiket masuk mulai Rp89.000 per orang.

Hush Puppies: Gratis sepasang sandal untuk pembelanjaan minimal Rp800.000.

Wingstop: 4 pilihan menu spesial hanya Rp17.845, menyemarakkan angka kemerdekaan.

Hardware Clothing: SALEBRATION dengan potongan harga hingga 50%.

Giordano: Diskon 30% untuk pembelian dua item, dan diskon 50% jika membeli tiga produk atau lebih.

The Jungle Waterpark: Tiket masuk hanya Rp58.000/orang untuk kunjungan Senin–Jumat. Pada akhir pekan dan tanggal merah, harga dibanderol Rp68.000/orang (berlaku untuk pembelian langsung di loket).

Rayakan Merdeka dengan Hemat

Promo-promo ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi brand terhadap konsumen, tetapi juga bagian dari semangat gotong royong dalam merayakan kemerdekaan. Kehadiran penawaran istimewa ini memberikan alternatif rekreasi sekaligus peluang belanja lebih hemat bagi masyarakat.

Jadi, jangan lewatkan kesempatan emas ini! Manfaatkan promo sepanjang bulan Agustus untuk merayakan HUT ke-80 RI dengan penuh keceriaan dan semangat nasionalisme. Ayo, rayakan kemerdekaan dengan cara yang menyenangkan! (Katalog Promosi/Gila Diskon/Z-2)