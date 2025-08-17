Semarak HUT ke-80 RI, Pemerintah Hadirkan Berbagai Program Wisata

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KEMENTERIAN Pariwisata bersama sejumlah mitra menghadirkan berbagai program pariwisata dalam rangka perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, mulai dari diskon tarif hotel dan restoran hingga pesta rakyat.
Menteri Pariwisata sebelumnya telah menerbitkan surat imbauan pada 1 Agustus 2025 untuk mendorong PHRI menyediakan paket wisata menarik berupa potongan harga layanan hotel dan restoran sepanjang bulan Agustus.
Selain itu, Kementerian Pariwisata bersama mitra co-branding Wonderful Indonesia menggelar acara bertajuk “Indonesia Maju, Pariwisata Naik Kelas” pada 16–17 Agustus 2025 di KidZania Jakarta dan Canna Beach Club Bali. Acara ini menghadirkan berbagai kegiatan bertema kebugaran, kuliner, hingga wisata bahari untuk memperkenalkan kekayaan Nusantara.
Bersama sembilan mitra industri, kementerian juga mempromosikan paket wisata Festival Pacu Jalur 2025 dengan membuka stan di Pusaka 3A Sarinah Jakarta. Selain itu, promosi pariwisata daring “Suara Wisata Nusantara” di akun Instagram Pesona Indonesia menampilkan video destinasi wisata. “Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong publik untuk berbagi pengalaman berwisata di Indonesia sekaligus memperluas eksposur konten pariwisata melalui media sosial,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.
Sejumlah agenda lain juga digelar, antara lain peluncuran area kemping di Toba Caldera Resort oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba pada 17 Agustus, serta pagelaran budaya “Dentum Perkusi Mandailing: Gordang Sambilan” oleh Politeknik Pariwisata Medan. Sementara itu, mahasiswa Politeknik Pariwisata Lombok ikut serta dalam pengibaran bendera bawah laut di Gili Bidara yang diselenggarakan Pemkab Lombok Timur.
Menteri Pariwisata menegaskan bahwa seluruh program ini ditujukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. “Kementerian Pariwisata berkomitmen untuk terus menjaga pertumbuhan positif sektor pariwisata. Termasuk dalam kemeriahan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, yang menjadi salah satu momentum bagi masyarakat untuk berlibur dan mengunjungi atraksi dan berbagai destinasi wisata,” ujarnya. (Ant/I-3)
Wisata ziarah religi di Tiongkok belakangan semakin banyak dilirik wisatawan dari seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia.
Pengumuman ini disampaikan dalam pertemuan ASEAN National Tourism Organizations (NTOs) yang berlangsung hari ini di Boracay, Filipina.
Kepala Disbudpar Kota Cirebon Agus Sukmanjaya menyampaikan Kota Cirebon memiliki sejumlah obyek wisata menarik antara lain wisata sejarah, wisata edukasi hingga wisata kuliner.
PT Bank HSBC Indonesia dan maskapai All Nippon Airways (ANA) menggelar eksibisi perjalanan HSBC ANA Travel Fair 2025, di Laguna Atrium, Central Park Mall, Jakarta, pada 24-27 Juli 2025.
57 Lokasi Wisata di Jawa Timur tersebut meliputi wilayah Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Jombang, Kediri, Lawu, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Saradan dan Tuban.
Buku, disebut Dedi, merupakan medium yang efektif untuk memperkenalkan kecintaan terhadap alam Indonesia kepada anak-anak, sekaligus menumbuhkan empati terhadap lingkungan.
Sebagai salah satu platform kepariwisataan Indonesia, Event By Indonesia diharapkan dapat memberi kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi terkini mengenai daftar event.
JAZZ Gunung telah hadir sebagai festival tahunan selama 17 tahun hingga saat ini. Membawa konsep baru dengan menghadirkan Jazz Gunung Series yang berlangsung pada 19 Juli, 26 Juli, dan 9 Agustus.
Untuk terus mempromosikan pariwisata Indonesia, di tengah situasi global, ASITA mendorong agar harga tiket pesawat dapat lebih diturunkan.
Cross Border Fest bukan sekadar hiburan dan musik, tapi juga perayaan identitas, menyatukan dua budaya dalam semangat persatuan dan keberagaman.
