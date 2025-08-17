Semarak HUT ke-80 RI, Pemerintah Hadirkan Berbagai Program Wisata

Ilustrasi.(ANTARA/NYOMAN HENDRA WIBOWO)

KEMENTERIAN Pariwisata bersama sejumlah mitra menghadirkan berbagai program pariwisata dalam rangka perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, mulai dari diskon tarif hotel dan restoran hingga pesta rakyat.

Menteri Pariwisata sebelumnya telah menerbitkan surat imbauan pada 1 Agustus 2025 untuk mendorong PHRI menyediakan paket wisata menarik berupa potongan harga layanan hotel dan restoran sepanjang bulan Agustus.

Selain itu, Kementerian Pariwisata bersama mitra co-branding Wonderful Indonesia menggelar acara bertajuk “Indonesia Maju, Pariwisata Naik Kelas” pada 16–17 Agustus 2025 di KidZania Jakarta dan Canna Beach Club Bali. Acara ini menghadirkan berbagai kegiatan bertema kebugaran, kuliner, hingga wisata bahari untuk memperkenalkan kekayaan Nusantara.

Bersama sembilan mitra industri, kementerian juga mempromosikan paket wisata Festival Pacu Jalur 2025 dengan membuka stan di Pusaka 3A Sarinah Jakarta. Selain itu, promosi pariwisata daring “Suara Wisata Nusantara” di akun Instagram Pesona Indonesia menampilkan video destinasi wisata. “Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong publik untuk berbagi pengalaman berwisata di Indonesia sekaligus memperluas eksposur konten pariwisata melalui media sosial,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

Sejumlah agenda lain juga digelar, antara lain peluncuran area kemping di Toba Caldera Resort oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba pada 17 Agustus, serta pagelaran budaya “Dentum Perkusi Mandailing: Gordang Sambilan” oleh Politeknik Pariwisata Medan. Sementara itu, mahasiswa Politeknik Pariwisata Lombok ikut serta dalam pengibaran bendera bawah laut di Gili Bidara yang diselenggarakan Pemkab Lombok Timur.

Menteri Pariwisata menegaskan bahwa seluruh program ini ditujukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. “Kementerian Pariwisata berkomitmen untuk terus menjaga pertumbuhan positif sektor pariwisata. Termasuk dalam kemeriahan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, yang menjadi salah satu momentum bagi masyarakat untuk berlibur dan mengunjungi atraksi dan berbagai destinasi wisata,” ujarnya. (Ant/I-3)