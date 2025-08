Kampanye Perjalanan Murah ke Destinasi ASEAN Diluncurkan

Ilustrasi(Dok Move)

DALAM rangka menyambut Hari ASEAN, Move, platform Online Travel Agency (OTA) yang berkembang di Asia Tenggara, resmi meluncurkan kampanye terbarunya bertajuk Explore ASEAN SNAP! (penerbangan + hotel). Pengumuman ini disampaikan dalam pertemuan ASEAN National Tourism Organizations (NTOs) yang berlangsung hari ini di Boracay, Filipina.

Kampanye Explore ASEAN hadir di tengah menguatnya tren perjalanan intra-ASEAN. Laporan World Economic Forum yang dirilis Juli 2025 mencatat bahwa 68% dari total kunjungan wisatawan ke Asia Tenggara berasal dari negara-negara anggota ASEAN sendiri. Ini menjadi indikasi kuat bahwa mobilitas regional semakin mendominasi peta pariwisata kawasan.

Sejalan dengan semangat kolaborasi dan konektivitas, kampanye ini mengajak wisatawan untuk menjelajahi kekayaan budaya dan destinasi tersembunyi di Asia Tenggara melalui aplikasi Move. Kampanye ini menawarkan promo spesial untuk bundling penerbangan dan hotel dalam produk SNAP!, yang dirancang agar perjalanan lebih hemat dan praktis.

Pengguna Move dapat menggunakan kode promo SNAPNOW untuk mendapatkan potongan harga hingga Rp200 ribu. Penawaran ini mempertegas arah Move dalam menghadirkan solusi perjalanan yang terjangkau untuk mengeksplorasi destinasi-destinasi di kawasan ASEAN.

Sebagai OTA yang berkomitmen mendorong pertumbuhan pariwisata Asia Tenggara, Move menyediakan ekosistem perjalanan terintegrasi. Ini mencakup akses ke lebih dari 700 maskapai global, satu juta pilihan hotel, serta berbagai layanan penunjang perjalanan, seperti antar-jemput bandara, asuransi perjalanan, hingga pembelian tiket konser dan acara internasional.

Chief Marketing Officer MOVE, Ravi Shankar, mengungkapkan filosofi di balik kampanye ini. Explore ASEAN disebut mencerminkan komitmen pihaknya untuk membuka akses perjalanan yang semakin inklusif, terjangkau.

"Serta, bermakna bagi semua orang di kawasan ini. Misi Move sederhana, Travel More for Less. Yakni, memberikan kesempatan untuk bepergian ke lebih banyak destinasi dengan biaya lebih hemat," katanya dalam keterangan resmi.

Ia menambahkan kampanye ini bukan sekadar soal promo. Masyarakat diajak melihat ASEAN bukan hanya sebagai kumpulan negara, tetapi sebagai masa depan yang saling terhubung dan siap dijelajahi bersama.

Selaras dengan agenda pariwisata ASEAN yang mendorong integrasi dan keterbukaan kawasan, Move terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis dalam membangun konektivitas regional menuju panggung global. Upaya ini turut mendapat pengakuan internasional, dengan penempatan Move sebagai nomine dalam kategori Asia’s Leading Online Travel Agency di ajang World Travel Awards. (E-4)