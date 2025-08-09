Wisata Tiongkok Banyak Diminati Wisatawan Indonesia

Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
SELAMA ini, Tiongkok lekat dengan citra sebagai negara teknologi, seperti pembangunan kota-kota futuristik, seperti Chongqing. Tiongkok telah menunjukkan pesatnya pembangunan yang bisa menjadi inspirasi bagi dunia.
Namun, selain itu, Tiongkok ternyata menyimpan jejak-jejak peradaban Islam yang menakjubkan. Ratusan masjid megah, komunitas Muslim yang solid, dan kuliner halal yang autentik menjadi daya tarik utama.
Wisata ziarah religi di Tiongkok belakangan semakin banyak dilirik wisatawan dari seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Salah satu daerah yang menjadi tujuan wisata religi di Tiongkok adalah Xinjiang.
" Tiongkok khususnya di Xinjiang dipilih karena kekayaan sejarah Islamnya yang panjang, keindahan alam yang memukau, serta infrastruktur yang mendukung wisata halal " terang Ade Nursamsu, Komisaris Utama PT. Hayatun Thayibah Tour, Sabtu (9/8).
Wisatawan akan mendapatkan pengalaman liburan sekaligus perjalanan spiritual dan edukatif, sejalan dengan anjuran Al-Qur'an untuk bertadabbur.
"Kami melihat potensi besar Tiongkok sebagai destinasi spiritual bagi umat Muslim," terang dia.
Selain itu, Tiongkok juga memiliki destinasi wisata yang menyuguhkan keajaiban alam, seperti Rainbow Mountains dan Zhangjiajie (kota Avatar) juga menjadi alasan kuat. Pemandangan luar biasa ini, lanjut dia, menjadi sarana tadabbur untuk merenungi kebesaran ciptaan Tuhan.
Direktur Utama Hayatun Tour Diana Sofhya menambahkan, Muslimin dan Muslimah yang menginginkan perjalanan halal, nyaman, dan eksklusif. Mulai dari keluarga Muslim, komunitas kajian, hingga pencinta perjalanan spiritual dari berbagai usia.
Zhangye Rainbow Mountains dan Zhangjiajie, contoh dua destinasi yang dapat dinikmati keindahan alamnya. Destinasi Urumqi & Kashgar (Xinjiang) bisa mendapat pengalaman menjelajahi pusat sejarah dan kehidupan komunitas Muslim Tiongkok.
Selain itu, Masjid Niujie, Beijing tidak boleh dilupakan karena merupakan masjid tertua di Beijing. Masjid ini menjadi saksi bisu perkembangan Islam di negeri tirai bambu ini.
Kota-kota yang patut dikunjungi adalah Chongqing, Beijing, Shanghai, dan Xi’an. Di kota-kota ini, wisatawan bisa menikmati keindahan kota-kota besar dengan jaminan makanan halal dan waktu shalat yang selalu terjaga.
