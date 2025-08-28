Tiongkok Uji Roket Long March-10, Misi Pendaratan Astronot di Bulan Kian Dekat

Tiongkok melakukan uji coba darat roket Long March-10 sebagai persiapan misi berawak ke Bulan sebelum 2030. (CCTV)

TIONGKOK semakin serius mewujudkan ambisi menempatkan astronot di Bulan sebelum 2030. Hal ini terlihat dari uji coba darat sistem propulsi tahap pertama roket Long March-10 (CZ-10) pada 15 Agustus. Roket ini dirancang khusus untuk membawa manusia menuju Bulan.

Dalam pengujian yang dilakukan di Pusat Peluncuran Satelit Wenchang, Hainan, tujuh mesin YF-100K menyala selama 35 detik dan menghasilkan dorongan hampir 1.000 ton. Uji ini menjadi langkah penting memastikan kesiapan sistem sebelum penerbangan perdana CZ-10.

Selain misi ke Bulan, varian Long March-10A juga akan mendukung pengoperasian stasiun luar angkasa Tiangong dengan meluncurkan wahana berawak Mengzhou dan kargo Tianzhou.

Serangkaian Uji Menuju Bulan

Uji coba ini melengkapi sederet pencapaian penting program bulan berawak Tiongkok tahun ini. Pada 17 Juni, wahana Mengzhou berhasil melewati tes peluncuran darurat (pad-abort test) untuk memastikan keselamatan awak saat terjadi kegagalan roket.

Kemudian pada 6 Agustus, prototipe wahana pendarat bulan “Lanyue” diuji coba di Zhangjiakou, Hebei. Simulasi ini menguji sistem pendaratan, lepas landas, navigasi, serta kendali mesin. Lanyue dirancang membawa dua astronot dari orbit bulan ke permukaan, sekaligus menopang keberlangsungan hidup, penyediaan energi, hingga aktivitas ilmiah di bulan.

Persiapan Astronot dan Perlengkapan

Tiongkok juga memperkenalkan baju antariksa bulan baru pada September lalu. Rancangannya dibuat lebih ringan, tahan suhu ekstrem, dan mampu melindungi dari debu bulan. Fitur lain termasuk helm dengan pelindung silau, sarung tangan fleksibel, kamera bawaan, serta panel kendali multifungsi. Desainnya memungkinkan astronot bergerak bebas, baik saat menuruni tangga pendarat maupun beraktivitas di permukaan bulan.

Dengan rangkaian uji ini, Tiongkok menegaskan langkahnya kian dekat menuju misi bersejarah: pendaratan astronot di Bulan pertama kali pada dekade ini. (space/Z-2)