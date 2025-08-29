Tiongkok Rampungkan Persiapan Parade Militer Hari Kemenangan ke-80

Headline
Ferdian Ananda Majni
29/8/2025 13:38
Ilutrasi.(AFP/JOHN MACDOUGALL)

TIONGKOK memastikan persiapan parade militer untuk memperingati 80 tahun kemenangan dalam Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok Melawan Agresi Jepang dan Perang Anti-Fasis Dunia telah memasuki tahap akhir. Pernyataan tersebut disampaikan seorang pejabat militer pada Kamis (28/8).

Wakil direktur Kantor Kelompok Pimpinan Parade Militer sekaligus perwira senior Departemen Staf Gabungan Komisi Militer Pusat Wu Zeke, mengatakan parade ini akan menampilkan beragam persenjataan dan perlengkapan, termasuk sejumlah sistem baru yang akan diperkenalkan untuk pertama kalinya.

Menurut Wu, acara ini juga dirancang untuk menunjukkan kemajuan signifikan militer Tiongkok dalam proses modernisasi dan peningkatan kemampuan tempur.

"Tiga latihan komprehensif telah selesai dengan hasil yang memuaskan," kata Wu dalam konferensi pers dikutip dari Xinhua, Jumat (29/8).

Dia juga menegaskan bahwa seluruh personel berada dalam kondisi penuh semangat dan semua peralatan militer siap digunakan. (I-3)



Editor : Budi Ernanto
