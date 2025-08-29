Tiongkok Rampungkan Persiapan Parade Militer Hari Kemenangan ke-80

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
TIONGKOK memastikan persiapan parade militer untuk memperingati 80 tahun kemenangan dalam Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok Melawan Agresi Jepang dan Perang Anti-Fasis Dunia telah memasuki tahap akhir. Pernyataan tersebut disampaikan seorang pejabat militer pada Kamis (28/8).
Wakil direktur Kantor Kelompok Pimpinan Parade Militer sekaligus perwira senior Departemen Staf Gabungan Komisi Militer Pusat Wu Zeke, mengatakan parade ini akan menampilkan beragam persenjataan dan perlengkapan, termasuk sejumlah sistem baru yang akan diperkenalkan untuk pertama kalinya.
Menurut Wu, acara ini juga dirancang untuk menunjukkan kemajuan signifikan militer Tiongkok dalam proses modernisasi dan peningkatan kemampuan tempur.
"Tiga latihan komprehensif telah selesai dengan hasil yang memuaskan," kata Wu dalam konferensi pers dikutip dari Xinhua, Jumat (29/8).
Dia juga menegaskan bahwa seluruh personel berada dalam kondisi penuh semangat dan semua peralatan militer siap digunakan. (I-3)
XI Jinping Undang 26 Pemimpin Dunia Hadiri Parade Militer Hari Kemenangan Tiongkok ke-80. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengundang 26 pemimpin asing, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin
Tiongkok melakukan uji coba darat roket Long March-10 sebagai persiapan misi berawak ke Bulan sebelum 2030.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden Rusia Vladimir Putin akan hadir dalam parade militer di Beijing, Tiongkok, pekan depan.
Nvidia melaporkan laba kuartalan US$26,4 miliar. Namun, saham turun karena kekhawatiran gelembung AI dan penjualan chip H20 di Tiongkok.
Kerja sama investasi dan perdagangan harus sama-sama menguntungkan, walaupun juga mengandung risiko, itu harus dipertimbangkan di masing-masing negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved