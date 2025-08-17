Prabowo Terima Ucapan Selamat dari Presiden dan Wapres Terdahulu

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PRESIDEN Prabowo Subianto menerima ucapan selamat dari para Presiden dan Wakil Presiden terdahulu usai memimpin Upacara Detik-Detik Proklamasi di Hari Kemerdekaan Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu (17/8).
Momen kebersamaan lintas generasi itu berlangsung di Ruang Kredensial, ditandai dengan salam hangat, perbincangan singkat, dan sesi foto bersama.
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan harapan agar peringatan HUT ke-80 menjadi momentum memperkuat persatuan nasional.
"Rakyat Indonesia harus bersyukur, optimis, dan bekerja bersama dengan persatuan serta kerukunan untuk membangun Indonesia lebih maju," ujar SBY.
Wapres ke-6 RI Try Sutrisno hadir dengan busana adat. Ia menekankan pentingnya generasi muda terus belajar demi masa depan bangsa.
"Saya harapkan generasi muda tergugah sehingga terus belajar di manapun berada," katanya.
Sementara itu, Wapres ke-13 RI Ma’ruf Amin menekankan bahwa kemerdekaan sejatinya harus menghadirkan kesejahteraan.
"Kemerdekaan adalah rahmat bila membawa kemakmuran. Momentum ini harus kita jadikan untuk membangun Indonesia yang makmur," tegasnya. (Z-10)
