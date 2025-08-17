Golkar Tegaskan Dukungan Penuh untuk Program Pembangunan Prabowo

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
WAKIL Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa partainya mendukung sepenuhnya seluruh kebijakan pembangunan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pengantar Nota Keuangan RAPBN 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).
Idrus menyampaikan bahwa Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, telah menginstruksikan seluruh kader partai untuk berada di barisan terdepan dalam mengawal program pemerintah. “Karena program-program ini langsung menyentuh kebutuhan rakyat,” ujar Idrus dalam keterangan tertulis, Sabtu.
Menurutnya, dukungan Golkar bukan hanya teknis, tetapi juga ideologis. Ia menilai pembangunan ekonomi produktif harus sejalan dengan penguatan ideologi kebangsaan. “Apabila ekonomi tumbuh tanpa fondasi ideologi Pancasila, bangsa ini akan kehilangan arah,” ujarnya. Karena itu, Pancasila harus menjadi perekat sekaligus pedoman bernegara.
Idrus menekankan bahwa Golkar berkomitmen mengintegrasikan program pemerintah dengan doktrin karya kekaryaan. “Doktrin Golkar adalah membangun karya nyata, dan itu sejalan dengan visi Presiden. Kami pastikan pembangunan ekonomi dan penguatan ideologi berjalan beriringan,” katanya.
Ia juga mengingatkan pesan Bahlil terkait pentingnya menyiapkan generasi muda yang unggul dalam keterampilan sekaligus kuat dalam ideologi. Menurut Idrus, kombinasi itu menjadi kunci agar Indonesia bisa maju, adil, dan tetap bersatu.
Selain itu, Idrus menilai pesan stabilitas yang ditekankan Presiden sangat penting bagi dunia usaha. Menurutnya, APBN yang tangguh tidak hanya melindungi rakyat, tetapi juga memberi kepastian bagi pelaku usaha. “Ini harus terus kita dukung,” tegasnya.
Ia pun menyebut bahwa Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR telah diarahkan untuk mengajak seluruh kekuatan politik mendukung agenda pemerintah. Idrus menegaskan, hal ini menyangkut masa depan bangsa, sehingga perlu dukungan bersama lintas partai.
Dengan dukungan penuh Golkar, ia optimistis program pemerintah bisa berjalan lebih efektif. “Kami ingin memastikan denyut ekonomi produktif benar-benar terasa di seluruh pelosok negeri, tanpa meninggalkan satu pun warga negara,” ujarnya.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa ekosistem bisnis produktif kini sudah menjangkau hingga desa dan kelurahan. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak global, serta pentingnya menyiapkan sumber daya manusia unggul sejak sekarang untuk masa depan bangsa. (Ant/I-3)
