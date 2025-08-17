DPR dapat Rp3 Juta Per Hari Disebut Jadi Tanda Buruknya Manajemen Pemerintahan Prabowo

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PENGAMAT politik, Ray Rangkuti mengatakan narasi kenaikan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang disebut mencapai Rp3 juta per hari akan semakin menjauhkan jarak emosional dan kesejahteraan antara rakyat dan wakil mereka di legislatif.
“DPR seperti kehilangan empati terhadap kesulitan rakyat menghadapi kesulitan ekonomi, kesulitan mendapatkan penghasilan bagi kebutuhan sehari-hari,” ujar Ray saat dikonfirmasi pada Minggu (17/8).
Ray menyampaikan, saat sebagian besar warga Indonesia semakin sulit dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga fenomena tingginya angka pengangguran. Menurutnya, tak etis jika wakil rakyat sibuk menghitung tambahan gaji yang terus membengkak.
“Kenaikan ini juga seperti meledek kesulitan rakyat sehingga sempat menaikan tagar Indonesia gelap,” tukasnya.
Selain itu, Ray menyampaikan, adanya informasi soal gaji DPR yang mencapai Rp 3 juta per hari tersebut, menjelaskan sikap dan management politik pemerintahan Prabowo untuk mendahulukan mensejahterakan pejabat dan mengesampingkan kesejahteraan rakyat.
“Rakyat dipungutin pajak tinggi-tinggi, pejabat disiram gaji dan bonus melimpah. Rakyat boleh menderita, pejabat harus tetap sejahtera,” kata Ray.
Selain itu, Ray menilai naiknya gaji DPR ini merupakan bagian dari strategi pemerintah meninabobokan DPR sekaligus hadiah pemerintah atas sikap DPR yang lebih banyak diam daripada mengkritik.
“Perlu kita ingat, kenaikan di pusat, biasanya akan diikuti oleh legislatif daerah,” imbuhnya.
Pemborosan Anggaran?
Tak hanya itu, Ray mengatakan, kenaikan gaji DPR ini tidak sejalan dengan program efisiensi yang sebelumnya digencarkan oleh pemerintahan Prabowo.
“Padahal, guyuran gaji dan bonus ini bertentangan dengan program pemerintah untuk efisiensi anggaran. Banyak rencana program pemajuan daerah dipangkas karena efesiensi anggaran,” imbuhnya.
Ia mendorong agar pemerintah membatalkan kenaikan gaji DPR tersebut agar tidak terjadi kesenjangan dan kecemburuan di antara lembaga, terlebih lagi banyak daerah yang mengalami paceklik anggaran akibat efisiensi.
“Dipangkasnya dana transfer daerah mengakibatkan daerah-daerah menaikan pajak rakyat demi mengongkosi program pembangunan daerah dari para kepala daerah. Akibatnya, demonstrasi masyarakat mulai terjadi, seperti yang terjadi di Pati,” pungkasnya. (Dev/P-3)
Lucius menghitung dengan total pemasukan lebih dari 100 juta, hal itu menandakan bahwa anggota DPR setiap hari akan dibayar minimal Rp 3 juta.
DPR dan musisi, termasuk Ari Lasso, menolak aturan royalti 2% dari biaya produksi musik untuk acara pernikaha dan mendorong revisi UU Hak Cipta.
Hasanuddin mengatakan lingkungan militer memang keras. Namun, sejak 1974 telah dikeluarkan instruksi yang melarang hukuman fisik berupa pemukulan atau penyiksaan.
Seorang komandan menjadi pengawas dan memberi arahan bagi prajurit di bawahnya. Tetapi justru terlibat kejahatan dalam kasus kematian Lucky.
Dia juga mempertanyakan pelaku yang jumlahnya mencapai 20 orang. Ia meminta penjelasan lengkap peristiwa tersebut.
Lodewijk menjelaskan pemerintah sangat berkomitmen untuk memberantas praktik tambang ilegal, terutama yang mempunyai beking oknum pejabat.
Hasto menyampaikan pernyataan tersebut ketika ditanya jurnalis mengenai adanya pertemuan Megawati dengan Prabowo setelah pemberian amnesti.
Sebanyak 8.000 orang memenuhi area Istana Merdeka mengikuti rangkaian upacara yang berlangsung sejak pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
Presiden Prabowo Subianto menerima ucapan selamat dari para Presiden dan Wakil Presiden terdahulu usai memimpin Upacara Detik-Detik Proklamasi di Hari Kemerdekaan Indonesia.
Idrus menyampaikan bahwa Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, telah menginstruksikan seluruh kader partai untuk berada di barisan terdepan dalam mengawal program pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved