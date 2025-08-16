Sambut Hari Kemerdekaan RI, SCBD Adakan Pagelaran Festival Nusantara

Headline
SEMARAK perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia akan segera tiba. Kemeriahan peringatan ini akan hadir dalam perpaduan beberapa seni dan pagelaran yang merepresentasikan kebudayaan Indonesia dari Sabang hingga Merauke, dengan tajuk Festival Satu Nusantara – Rayakan Indonesia, Rangkaian Nusantara akan menjadi pagelaran budaya terbesar di SCBD, Jakarta pada 17 Agustus 2025 mendatang.
Acara yang berlangsung pukul 16.00 – 20.00 WIB ini akan menghadirkan puluhan penari yang berasal dari berbagai daerah dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya adalah :
Dan kemeriahan hiburan lainnya, seperti :
Pagelaran Tari Tradisional Indonesia dan masih banyak pertunjukkan seru lainnya.
“Pagelaran seperti ini tidak hanya sebagai ruang ekspresi bagi seniman tapi juga tumbuhnya kreativitas dan ketahanan budaya. Mari semua beramai-ramai datang ke acara ini, selain mempererat tali silaturahmi, kita juga dapat mendukung pelestarian budaya Indonesia secara keseluruhan mulai dari Sabang hingga Merauke," ucap Roland Hutapea selaku Direktur Utama PT. Creative Entertainment Event.
Diharapkan masyarakat dapat menyaksikan pagelaran istimewa yang akan berlangsung pada pekan ini, sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah dan budaya lokal. (H-2)
