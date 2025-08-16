IKN Gelar Berbagai Kegiatan Sambut HUT ke-80 RI

Warga bersepeda saat mengunjungi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Nusantara (IKN).(Dok. Antara)

OTORITA Ibu Kota Nusantara (IKN) memastikan akan menggelar upacara dan berbagai kegiatan pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI) di ibu kota baru yang berada di Sepaku, Kalimantan Timur.

Juru Bicara Otorita Ibu Kota Nusantara dan selaku Staf Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara Bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw menjelaskan, rangkaian kegiatan berlangsung selama tiga hari. Dimulai pada Jumat, 15 Agustus 2025 dengan aksi penanaman pohon massal di kawasan IKN oleh pegawai OIKN.

"Kegiatan ini mencerminkan komitmen terhadap kelestarian lingkungan sekaligus menyambut perayaan kemerdekaan dengan langkah nyata menjaga bumi," kata Troy dalam keterangan resmi, Kamis (14/8).

Baca juga : NasDem Minta Presiden Prabowo Segera Terbitkan Keppres IKN

Selanjutnya, pada Sabtu, 16 Agustus 2025, akan digelar renungan suci di Taman Kusuma Bangsa. Momen hening ini akan menjadi ajang mengenang jasa para pahlawan bangsa, memanjatkan doa, serta memperkuat tekad untuk meneruskan perjuangan menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Troy menuturkan renungan suci ini akan juga diwarnai iringan musik orkestra pimpinan Adie MS beserta paduan suara.

Kemudian, puncak perayaan akan berlangsung pada Minggu, 17 Agustus 2025. Pagi harinya, digelar upacara pengibaran bendera Merah Putih di Plaza Seremoni, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, Nusantara. Acara ini akan dipimpin langsung oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dan dilaksanakan oleh pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka).

Baca juga : Pengamat: Wapres Sebaiknya Berkantor di IKN

Upacara ini, lanjut Troy, akan ditutup dengan penampilan istimewa dari Twilite Orkestra di bawah pimpinan Addie MS yang juga dimeriahkan dengan Paduan Suara gabungan siswa-siswi sekolah di sekitar lokasi IKN.

Sore harinya, diadakan upacara Penurunan Bendera juga akan dipimpin langsung oleh Kepala Otorita IKN. Sebagai penutup, Pesta Rakyat akan digelar pada malam 17 Agustus, menghadirkan Band Padi serta beragam atraksi budaya dan hiburan rakyat maupun berbagi UMKM akan digelar di sekitar lokasi acara.

Selain penampilan musik, pesta rakyat juga akan dimeriahkan dengan acara hiburan, sajian kuliner khas daerah, dan pembagian doorprize. Acara ini terbuka untuk umum dan gratis yang dilengkapi dengan gelar UMKM ini diharapkan menjadi ruang kebersamaan yang mempererat hubungan antarwarga serta meneguhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia.

Untuk memeriahkan perayaan ini, Otorita IKN akan mengundang sekitar 3.500 tamu undangan yang terdiri dari perwakilan masyarakat sekitar dan pemerintah daerah di kawasan sekitar IKN. Kehadiran mereka menjadi simbol kolaborasi dan kebersamaan dalam merayakan kemerdekaan.

“Perayaan HUT ke-80 RI di IKN ini menjadi wujud nyata semangat Kota Dunia untuk Semua, sebuah kota yang dibangun untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami ingin kemerdekaan benar-benar dirasakan dari Sabang sampai Merauke,” ujar Basuki Hadimuljono dalam keterangannya di Nusantara, 14 Agustus 2025. (H-3)