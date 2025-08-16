Polri Kerahkan 7.000 Personel Amankan HUT ke-80 RI di Monas

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KEPOLISIAN Negara Republik Indonesia (Polri) mengingatkan masyarakat untuk menjaga ketertiban selama perayaan Pesta Rakyat di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (17/8), dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan peringatan 17 Agustus tahun ini dipusatkan di Monas, serupa dengan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. “Tentu saja di wilayah itu juga melaksanakan hal yang sama, seperti halnya yang dilaksanakan pada tahun-tahun yang lalu,” ujar Sandi di Jakarta, Sabtu.
Ia menegaskan Polri siap mengamankan jalannya acara nasional tersebut, sembari terus memantau dinamika situasi untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. “Pastinya kami akan selalu mengamankan semua kegiatan masyarakat yang menjadi tugas pihak kepolisian,” tuturnya.
Sandi berharap acara dapat berlangsung lancar dan mendapat dukungan serta doa dari seluruh masyarakat Indonesia demi keberhasilan pemerintah dan tugas harkamtibnas. Pesta Rakyat akan berlangsung mulai pukul 12.00–16.00 WIB dan dilanjutkan 17.30–23.00 WIB, dengan isi acara berupa perlombaan, panggung hiburan, kuliner gratis UMKM, hingga pesta kembang api.
Selain itu, Karnaval Bersatu Kemerdekaan juga akan digelar pada malam hari dengan melibatkan kementerian dan lembaga negara. Untuk pengamanan, Mabes Polri bersama Polda Metro Jaya menyiapkan sekitar 7.000 personel gabungan. “Untuk personel hampir 7.000 yang kita siapkan, termasuk personel cadangan,” kata Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho.
Agus menjelaskan pasukan ini akan diterjunkan sejak 15 hingga 17 Agustus 2025 sebagai bagian dari Operasi Merdeka Jaya, yang bertujuan memastikan keamanan seluruh rangkaian HUT ke-80 Kemerdekaan RI. (Ant/I-3)
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho meminta jajarannya untuk profesional dan humanis dalam pelaksanaan Operasi Merdeka Jaya untuk pengamanan HUT ke-80 RI
DINAS Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan Kirab Bendera Pusaka dalam rangka Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Pusaka pada HUT ke-80 RI
Rayakan HUT ke-80 RI dengan mengenang perjuangan bangsa melalui kunjungan ke situs bersejarah.
Langkah Berhenti Luar Biasa merupakan alternatif bagi penumpang kereta api untuk menghindari potensi kemacetan menuju Stasiun Gambir akibat konsentrasi massa aksi di sekitar Monas.
Monas dapat dioptimalkan sebagai botanical garden atau kebun botani yang memberikan ruang edukasi dan konservasi flora nusantara serta pusat riset tanaman langka khas Indonesia.
DI bawah guyuran hujan lebat, Pemerintah Kabupaten Yahukimo bersama Forkopimda tetap menggelar upacara Taptu dengan khidmat pada Sabtu (16/08) sore, sebagai rangkaian HUT ke-80 RI
POLRI menggelar Tactical Floor Game (TFG) Operasi Terpusat Merdeka Jaya 2025 di Aula Gedung BPMJ Polda Metro Jaya, Kamis (14/8) untuk persiapan pengamanan HUT ke-80 RI.
Ada korban dari polisi dan masyarakat dalam aksi unjuk rasa di Pati. Ada 38 orang yang saat ini sedang diobati di Rumah Sakit Soewondo. Sebagian besar sudah pulang dari rumah sakit.
Biro Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Divisi Humas Polri AKP Tyan Ludiana Prabowo mengatakan, kegiatan tersebut menjadi penting lantaran peran humas yang kian krusial.
Sejak 8 Agustus 2025, ribuan kilogram beras telah disalurkan kepada masyarakat di berbagai kabupaten/kota di Lampung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved