Polri Kerahkan 7.000 Personel Amankan HUT ke-80 RI di Monas

Tim Purna Paskibraka 2023 pembawa duplikat bendera Merah Putih berada di mobil taktis saat mengikuti iringan Kirab Pengembalian Duplikat Bendera Pusaka Merah Putih di Monas, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).(ANTARA/SULTHONY HASANUDDIN)

KEPOLISIAN Negara Republik Indonesia (Polri) mengingatkan masyarakat untuk menjaga ketertiban selama perayaan Pesta Rakyat di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (17/8), dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan peringatan 17 Agustus tahun ini dipusatkan di Monas, serupa dengan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. “Tentu saja di wilayah itu juga melaksanakan hal yang sama, seperti halnya yang dilaksanakan pada tahun-tahun yang lalu,” ujar Sandi di Jakarta, Sabtu.

Ia menegaskan Polri siap mengamankan jalannya acara nasional tersebut, sembari terus memantau dinamika situasi untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. “Pastinya kami akan selalu mengamankan semua kegiatan masyarakat yang menjadi tugas pihak kepolisian,” tuturnya.

Baca juga : Polri Gelar TFG Operasi Merdeka Jaya 2025, 7 Ribu Personel Siap Amankan HUT Ke-80 RI

Sandi berharap acara dapat berlangsung lancar dan mendapat dukungan serta doa dari seluruh masyarakat Indonesia demi keberhasilan pemerintah dan tugas harkamtibnas. Pesta Rakyat akan berlangsung mulai pukul 12.00–16.00 WIB dan dilanjutkan 17.30–23.00 WIB, dengan isi acara berupa perlombaan, panggung hiburan, kuliner gratis UMKM, hingga pesta kembang api.

Selain itu, Karnaval Bersatu Kemerdekaan juga akan digelar pada malam hari dengan melibatkan kementerian dan lembaga negara. Untuk pengamanan, Mabes Polri bersama Polda Metro Jaya menyiapkan sekitar 7.000 personel gabungan. “Untuk personel hampir 7.000 yang kita siapkan, termasuk personel cadangan,” kata Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho.

Agus menjelaskan pasukan ini akan diterjunkan sejak 15 hingga 17 Agustus 2025 sebagai bagian dari Operasi Merdeka Jaya, yang bertujuan memastikan keamanan seluruh rangkaian HUT ke-80 Kemerdekaan RI. (Ant/I-3)