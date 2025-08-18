Rayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, Lorin Group Solo Gelar Upacara Bendera

Headline
LORIN Group Solo menggelar Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-80, Minggu (17/8) pagi di area parkir timur Lorin Solo Hotel. Seluruh karyawan dan manajemen mengikuti upacara dengan khidmat. Mereka mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Nusantara.
Ketua Kadin Karanganyar sekaligus Ketua PHRI Surakarta, Joko Sutrisno turut hadir dalam upacara tersebut. Joko bertindak sebagai Inspektur Upacara.
Dalam amanahnya, Joko mengapresiasi gelaran upacara bendera yang diselenggarakan oleh manajemen Lorin Group Solo.
"Senang rasanya melihat semangat dan antusias para karyawan Lorin Group Solo dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ini. Semuanya kompak memakai pakaian adat. Ini menunjukkan Lorin Group Solo turut berkontribusi dalam merayakan suka cita kemerdekaan tahun ini," bebernya.
Selain itu, memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80, Lorin Group Solo telah menyiapkan berbagai promo menarik. Mulai dari promo staycation di Lorin Solo Hotel, D'wangsa Solo Hotel, dan Syariah Hotel Solo. Sampai promo food and beverage yang hanya bisa dinikmati sepanjang periode bulan Agustus 2025.
"Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini, Lorin Group Solo turut merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan meluncurkan banyak promo. Khususnya, promo staycation di tiga properti kami yang paling ditunggu-tunggu. Baik di Lorin Solo Hotel, D'wangsa Solo Hotel, maupun Syariah Hotel Solo," ungkap Senior Marcomm Manager Lorin Group Solo, Dhani Wulandari.
Di Lorin Solo Hotel, promo bertajuk Independence's Stay Offer menawarkan pengalaman menginap di Deluxe Room hanya dengan Rp779 ribu saja.
Selain dapat menikmati sarapan di Sasono Bujono Restaurant untuk dua orang, tamu juga akan mendapatkan free voucher di Jolotundo Poolbar senilai Rp25 ribu dan complimentary gelato untuk satu orang senilai Rp35 ribu. Promo ini berlaku selama 14-31 Agustus 2025.
"Tamu juga bisa merasakan seluruh fasilitas hotel seperti Lorin Park, swimming pool, fitness center, jacuzzi, dan sauna," beber Front Office Manager Lorin Group Solo, Suyatman.
Di D'wangsa Solo Hotel, dengan promo Freedom Staycation, tamu tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam untuk bisa menikmati sensasi menginap di Standard Room. Cukup dengan Rp410 ribu saja, tamu juga sudah mendapatkan sarapan pagi untuk dua orang. Bahkan berkesempatan free upgrade ke tipe Moderate Room, jika ketersediaan kamar masih ada.
"Biasanya rate menginap di D'wangsa Solo Hotel di Rp 550 ribu. Nah, selama periode 14-31 Agustus 2025, tamu bisa memanfaatkan promo ini untuk staycation bersama keluarga. Tamu D'wangsa Solo Hotel juga free akses ke Lorin Park, kolam renang, dan semua fasilitas Lorin Solo Hotel lainnya," jelasnya.
Sedangkan di Syariah Hotel Solo, lanjut Suyatman, ada Paket Merdeka dengan promo periode terbatas. Hanya di 16-17 Agustus 2025 saja. Tamu bisa menginap di Standard Room selama dua malam plus sarapan pagi untuk dua orang, hanya dengan Rp800 ribu saja. Ditambah benefit lainnya, yaitu free satu voucher Bebek Anom senilai Rp50 ribu dan free akses ke fasilitas Lorin Solo Hotel lainnya.
Bergeser ke food and beverage, Lorin Solo Hotel menyajikan promo Kaya Nusantara dengan lima menu andalannya. Ada Maranggi Beef Back Rib, Durian Creme Brulee, Pancalita, Cahyaningrum, dan Coffee Sambal Matah. Sedangkan Di D'wangsa Solo Hotel juga ada promo Gelora Rasa Nusantara yang dengan menu-menu unggulannya, yakni Colenak Gendis, Chicken Wing Sambal Matah, Misro Almond, Amertha, Sekar, dah Arunika.
"Bicara soal harga, semua menu tersebut sangat terjangkau. Bahkan tepat di tanggal 17 Agustus 2025, akan ada diskon sebesar 17 persen untuk semua menu di promo Kaya Nusantara dan Gelora Rasa Nusantara," pungkas Food and Beverage Manager (FBM) Lorin Group Solo, Alfan Sugiro. (RO/Z-1)
