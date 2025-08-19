Hari Kemerdekaan Momen Pererat Kerukunan Antarumat Beragama

(MI)

MEMPERINGATI Hari Kemerdekaan yang ke-80 bagi Indonesia menjadi momen mempererat kerukunan antarumat beragama. Ini perlu dilakukan karena Indonesia menjadi rumah bersama bagi seluruh warga bangsa.

"Dalam rumah besar ini, semua agama, budaya, dan tradisi telah terbentuk ruang untuk hidup berdampingan dalam damai. Ini harus kita syukuri sebagai nikmat yang harus terus kita jaga," ungkap Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno, dalam keterangannya, Senin (18/8).

Amien menuturkan, Kemerdekaan Republik Indonesia harus diperingati dengan rasa syukur yang amat mendalam atas nikmat 80 tahun yang telah kita lalui dalam kerukunan dan kebinekaan. Hal ini menegaskan bahwa civitas akademika PTKI siap menghalau berbagai potensi keretakan yang mengganggu kerukuan antarumat beragama.

Untuk itu, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar berbagai kegiatan, di antaranya Dialog Kebangsaan dan Pancacinta yang dilanjutkan dengan kegatan Aksi Bersih Rumah Ibadah, Sabtu (16/8), di UIN Jakarta, serta berbagai rangkaian Festival Kemerdekaan RI yang ditutup dengan Tasyakuran HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2025 malam. Dalam Dialog Kebangsaan dan Pancacinta hadir tokoh lintas agama, seperti Perwakilan Agama Hidnu Made Wirawan, Perwakilan Agama Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo, Perwakilan Agama Kristen Gandi Wibowo, Perwakilan Agama Budha Li Edi Ramawijaya Putra.

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Sahiron, yang berkesempatan memantau jalannya beberapa rangkaian acara di UIN Jakarta tersebut mengungkapkan apresiasinya kepada seluruh pihak yang terlibat. Menurutnya, dengan memperteguh kerukunan antarumat beragama, tak lain juga untuk memuluskan jalan menuju cita-cita Indonesia Emas 2045. (I-2)