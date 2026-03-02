Wafatnya Try Sutrisno Jadi Kehilangan Besar bagi Demokrasi dan Militer Indonesia

Try Sutrisno(Antara)

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Jazilul Fawaid, menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya Wakil Presiden ke-6 RI, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno. Tokoh bangsa tersebut mengembuskan napas terakhir pada usia 90 tahun di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Senin (2/3) pagi.

Pria yang akrab disapa Gus Jazil ini menyebut Indonesia telah kehilangan salah satu putra terbaik yang memiliki rekam jejak pengabdian panjang, baik di dunia militer maupun pemerintahan.

“Bangsa Indonesia berduka. Kita kehilangan salah satu putra terbaik bangsa yang telah memberikan pengabdian panjang bagi negara. Atas nama Fraksi PKB DPR RI, saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya,” ujar Gus Jazil melalui keterangan tertulis.

Gus Jazil mengenang Try Sutrisno sebagai sosok pemimpin yang tidak hanya tegas, tetapi juga bersahaja. Menurutnya, integritas almarhum dalam mengemban amanah negara, mulai dari menjabat sebagai Kasad, Panglima ABRI, hingga Wakil Presiden (1993-1998) patut menjadi teladan bagi generasi muda.

Ia juga menyoroti sikap kritis almarhum yang tetap terjaga meski sudah memasuki usia senja. Try Sutrisno dinilai sebagai figur yang konsisten mengawal nilai-nilai kebangsaan.

“Beliau adalah figur negarawan yang konsisten. Bahkan di usia senja, beliau tetap menunjukkan sikap tegas dan kritis terhadap berbagai persoalan bangsa. Masukan dan pandangan beliau selalu ditujukan demi Indonesia yang lebih baik,” katanya.

Mantan Wakil Ketua MPR RI ini berharap seluruh jasa dan dedikasi yang telah diberikan almarhum selama puluhan tahun menjadi bagian penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia.

“Semoga almarhum husnul khatimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kekuatan,” pungkas Gus Jazil.

Berdasarkan informasi, Try Sutrisno meninggal dunia pada pukul 06.58 WIB di Ruang CICU RSPAD Gatot Soebroto setelah sempat mengalami penurunan kondisi kesehatan. Jenazah rencananya akan mendapatkan penghormatan terakhir sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata. (E-3)