Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MENYAMBUT bulan suci Ramadan, HARRIS Ciumbuleuit Bandung menghadirkan promo iftar terbaru bertajuk “Ramadan Kalcer – Bukber Sawaregna!”.
Mengusung konsep Kuliner Asli Lokal Ceria dan Rame-Rame (KALCER), program ini mengajak para tamu untuk menikmati momen berbuka puasa bersama keluarga, sahabat, dan kolega dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan.
Melalui Ramadan Kalcer, HARRIS Ciumbuleuit Bandung berharap dapat menjadi pilihan utama masyarakat untuk berkumpul dan berbuka puasa bersama, sekaligus menikmati ragam sajian kuliner lokal pilihan yang disajikan secara variatif dan menggugah selera.
Promo Ramadan Kalcer – Bukber Sawaregna! ditawarkan dengan harga normal Rp168.000 nett per pax, dengan berbagai penawaran menarik, antara lain:
Private Iftar Package seharga Rp 150.000 nett per pax dengan minimal pemesanan 50 pax. Paket ini ideal untuk acara keluarga besar, komunitas, maupun corporate gathering.
Buy 5 Get 1 Free untuk Member ASR, dan Free Spin Wheels setiap hari Jumat, dengan kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik mulai dari voucher belanja hingga smartwatch.
Promo Staycation dengan tajuk Ramadan Escape mulai dari Rp580.000 nett per room per night.
Dengan konsep yang mengangkat kekayaan kuliner lokal serta promo yang kompetitif, HARRIS Ciumbuleuit Bandung mengundang para tamu untuk merasakan pengalaman berbuka puasa yang berbeda, seru, dan penuh kehangatan selama bulan Ramadan ini.
Bagi masyarakat yang ingin melakukan reservasi atau mendapatkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi HARRIS Ciumbuleuit Bandung melalui:
WhatsApp: 0811 2000 9144
Telepon: (022) 8206 8222
Instagram (DM): @harrisciumbuleuit
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved