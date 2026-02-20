HARRIS Ciumbuleuit Bandung menggelar promo iftar bertajuk “Ramadan Kalcer – Bukber Sawaregna!”.(ISTIMEWA)

MENYAMBUT bulan suci Ramadan, HARRIS Ciumbuleuit Bandung menghadirkan promo iftar terbaru bertajuk “Ramadan Kalcer – Bukber Sawaregna!”.

Mengusung konsep Kuliner Asli Lokal Ceria dan Rame-Rame (KALCER), program ini mengajak para tamu untuk menikmati momen berbuka puasa bersama keluarga, sahabat, dan kolega dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan.

Melalui Ramadan Kalcer, HARRIS Ciumbuleuit Bandung berharap dapat menjadi pilihan utama masyarakat untuk berkumpul dan berbuka puasa bersama, sekaligus menikmati ragam sajian kuliner lokal pilihan yang disajikan secara variatif dan menggugah selera.

Baca juga : Blessed Ramadhan 2026 at Mercure Jakarta Batavia: Iftar Istimewa dengan Kesempatan Raih Umrah Bersama Tanur Muthmainah Tour

Promo Ramadan Kalcer – Bukber Sawaregna! ditawarkan dengan harga normal Rp168.000 nett per pax, dengan berbagai penawaran menarik, antara lain:

Private Iftar Package seharga Rp 150.000 nett per pax dengan minimal pemesanan 50 pax. Paket ini ideal untuk acara keluarga besar, komunitas, maupun corporate gathering.

Buy 5 Get 1 Free untuk Member ASR, dan Free Spin Wheels setiap hari Jumat, dengan kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik mulai dari voucher belanja hingga smartwatch.

Baca juga : Royal Palm Cengkareng Hadirkan Pasar Ambyar 2026, Pengalaman Iftar Lengkap dengan Paket Staycation

Promo Staycation dengan tajuk Ramadan Escape mulai dari Rp580.000 nett per room per night.

Dengan konsep yang mengangkat kekayaan kuliner lokal serta promo yang kompetitif, HARRIS Ciumbuleuit Bandung mengundang para tamu untuk merasakan pengalaman berbuka puasa yang berbeda, seru, dan penuh kehangatan selama bulan Ramadan ini.

Bagi masyarakat yang ingin melakukan reservasi atau mendapatkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi HARRIS Ciumbuleuit Bandung melalui:

WhatsApp: 0811 2000 9144

Telepon: (022) 8206 8222

Instagram (DM): @harrisciumbuleuit