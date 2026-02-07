Royal Palm Cengkareng Hadirkan Pasar Ambyar 2026, Pengalaman Iftar Lengkap dengan Paket Staycation

Royal Palm Cengkareng Hadirkan Pasar Ambyar 2026(MI/HO)

MENYAMBUT bulan suci Ramadan 1447 H, Royal Palm Hotel & Conference Center Cengkareng kembali memanjakan para pemburu kuliner melalui program berbuka puasa spesial bertajuk Pasar Ambyar 2026.

Mengusung konsep All You Can Eat, promo ini dirancang untuk menggabungkan kelezatan kuliner khas Ramadan dengan suasana kebersamaan yang hangat dan meriah.

Berlokasi strategis di kawasan Jakarta Barat yang dekat dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, hotel dengan 156 kamar bergaya minimalis ini berkomitmen menciptakan pengalaman menginap dan acara yang berkesan bagi para tamunya.

Baca juga : Goodrich Suites Jakarta Hadirkan Iftar Ramadan Bertema Ramadan Nostalgia Kampung Halaman

Jelajah Kuliner di Pasar Ambyar

Program Pasar Ambyar 2026 akan berlangsung setiap hari mulai 19 Februari hingga 18 Maret 2026, pada pukul 18.00 – 21.00 WIB di area restoran hotel.

Dengan nuansa pasar Ramadan modern, pengunjung dapat menikmati beragam hidangan mulai dari masakan Nusantara, menu Timur Tengah, hingga berbagai makanan yang sedang viral.

Untuk menjaga variasi agar tamu tidak bosan, Royal Palm menerapkan sistem menu ganjil dan genap. Beberapa menu andalan yang dihadirkan antara lain:

Baca juga : Iftar Gathering Ramadan Momentum Silaturahmi HIPPI Luncurkan Program Sinergi Mandala

Menu Hari Ganjil: Kambing Guling Morocco, Nasi Kebuli Palestina, Shawarma Madinah, dan Bakso Tetelan Mercon.

Menu Hari Genap: Nasi Mandhi Yaman, Bakso Cuanki, Martabak Telur Kubang, dan Roti Bakar Bandung.

Selain hidangan utama, tersedia pula aneka takjil nusantara, hidangan penutup seperti ice cream dan crocs waffle, serta iringan live music setiap malam untuk menghidupkan suasana berbuka agar lebih santai dan akrab.

Penawaran Harga Khusus dan Paket Menginap

Bagi masyarakat yang ingin merencanakan agenda buka puasa lebih awal, Royal Palm menawarkan harga spesial Early Bird sebesar Rp148.000 nett/pax yang berlaku pada periode 19–25 Februari 2026.

Setelah periode tersebut, berlaku harga normal sebesar Rp168.000 nett/pax.

Tidak hanya soal kuliner, pihak hotel juga menyediakan Ramadan Package bagi tamu yang ingin menikmati momen Ramadan dengan lebih praktis. Paket ini dibanderol mulai dari Rp849.000 nett per kamar per malam, yang sudah mencakup:

Menginap di kamar tipe Superior.

Sahur atau sarapan untuk dua orang.

Iftar Pasar Ambyar untuk dua orang.

Kombinasi layanan ini menjadikan Royal Palm Hotel & Conference Center pilihan ideal untuk kebutuhan staycation, perjalanan bisnis, maupun acara silaturahmi bersama keluarga dan rekan kerja di bulan suci.

Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, tamu dapat menghubungi layanan WhatsApp di 0813-9816-6178 atau 0838-9909-0088. (RO/Z-1)